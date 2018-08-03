В Ярославль – на море!

Владимирская область обделена крупными водохранилищами. Поэтому летом многие владимирцы выезжают в теплые края полюбоваться бесконечной водной гладью и пожариться на солнышке. Но иногда жара приходит и к нам в регион. И в такие дни нужно ловить каждый момент!

Мы уже предлагали нашим читателям в теплые деньки посетить прекрасное “почти море” Плещеево в Переславле-Залесском. Оно находится всего в двух часах езды от Владимира. А как быть, если хочется убрать приставку “почти” и увидеть настоящее море с большими волнами, бесконечными пляжами, где ничего, кроме воды, кругом не видно, а солнце уходит за горизонт? И условия прежние: в силу десятка разных причин ехать за тысячи километров возможностей нет.

Рыбинское море

Без проблем: соседняя Ярославская область приходит к нам на помощь! У меня, вообще, большие сомнения, что здесь жители ездят в Краснодарский край летом. Сами посудите, зачем им это, когда под боком ТАКОЕ:

Настоящее огромное море: теплое, с волнами и большими чистыми пляжами. А какой здесь воздушный, идеально белый и рассыпчатый песок.

И это самое крупное в Европе рукотворное озеро – Рыбинское водохранилище. Формально, конечно, это не море, но все местные жители иначе его и не называют. Настолько оно огромное и могучее!

История же этого водоема одновременно и великая, и трагичная. Советская власть нуждалась в огромных мощностях электроэнергии. И для строительства ГЭС было принято решение: в городе Рыбинске построить гидроузел, перекрывающий русло сразу двух рек – Волги и Шексны. Строительство началось в 1935 году, а полностью водохранилище наполнилось лишь спустя 12 лет – в 1947 году.

Рассказывает «Википедия»:

“Для завершения работы пришлось переселить на новые места 130 000 человек — жителей 663 селений и города Мологи. Затоплено три четверти территории Весьгонска, Югская Дорофеева пустынь, Малогский Афанасьевский монастырь, Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь. В том числе было затоплено 3645 км² лесов”.

Город Молога (фото выше) теперь остался только в памяти старожилов. Увидеть его можно на редких фотографиях. Теперь на месте некогда оживленного и очень древнего поселения спокойно плещется, а иногда бушует (волны достигают двух метров) великое Рыбинское водохранилище. Советская власть получила новые мощности. Некоторые населенные пункты, например, такие, как город Пошехонье, открыли себе доступ к судоходной Волге – и началось активное развитие региона. Страна создала самое большое в Европе рукотворное озеро.

Сегодня Рыбинское водохранилище, именуемое также Рыбинкой, – излюбленное место рыбаков. В эпоху капитализма по берегам появилось несчетное количество рыболовных баз, а близость к Рыбинску и Ярославлю привлекла в эти места туристов.

Путешествуя по «Золотому кольцу» с детьми, заскочили сюда и мы. Планировали на одну ночь, а задержались на три. Погода идеальная: солнце не такое обжигающее, как на юге, жара переносится легко, вода теплая, песочек горячий. Позагорать и покупаться очень приятно!

Рыбинск

Сам Рыбинск изобилует красивой архитектурой, интересными памятниками, музеями и длинной набережной – здесь точно стоит остановиться! Снять квартиру на ночь можно за 1000-1500 рублей, но если вы привыкли к хорошему сервису, лучше остановиться в гостинице подороже. Мы сменили несколько квартир, но хлебные крошки на столе и не очень чистый пол при заселении, видимо, здесь в порядке вещей. Зато в Рыбинске отличные кафе и рестораны с очень демократичным ценником. И, конечно, красавица Волга, на берегу которой стоит величественный Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Еще в Рыбинске, как и во всех остальных городах России, есть Ленин. Но Ленин не типовой, коих тысячи было расставлено по стране. Местный Ленин в зимней дубленке и шапке!

Лучший пляж

Но “моря”в самом Рыбинске нет. К удивлению, о хороших пляжах мало информации в Интернете. И мне пришлось потратить довольно много времени на изучение окрестностей, чтобы найти лучшее место.

И приложенные усилия того стоили. Я с удовольствием поделюсь точкой на карте с читателями “Призыва”.

Итак, запоминайте, если вы соскучились по морю, машина у вас под боком, за тысячи верст ехать времени нет, в 350 километрах от Владимира, в деревне Ивановское Рыбинского района Ярославской области, мы нашли длинный, чистый и малолюдный пляж. Пляж, конечно, дикий, без благоустройства. Но сдается мне – это всего лишь вопрос времени. Уж больно хороши места, и находятся они недалеко от популярного и загруженного туристами «Золотого кольца». Вот почему бы и не разбавить экскурсионку пляжным отдыхом?

По-моему, оно того стоит! Если с погодой повезет – ничуть не хуже далеких южных краев!

Виктор Волчек

Фото автора