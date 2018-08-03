Ухожу в отпуск с рабочим телефоном

По ночам им снится работа, а в отпуске они не привыкли выключать телефон. Пропустить звонок от клиента нельзя даже на отдыхе. Когда у тебя своё дело, про выходные и праздники можно забыть. Хотя, казалось бы, купайся в море и загорай на пляже. Кто спросит с начальника?

Но если ты вложил в дело сотни тысяч рублей, в твоём подчинении не один человек, то, кроме свободы, появляется колоссальная ответственность. Герои рубрики «Кофе ТВ» знают об этом не понаслышке. Самодисциплина – основа успеха. Поэтому отпуск для индивидуальных предпринимателей – понятие условное. Бизнес-идеи рождаются даже на тёплом курорте. Что вдохновляет предприимчивых людей на открытие своего дела, узнаете из очередного выпуска программы. Мы собрали для вас самые интересные истории.

Ведущий проекта: Полина Тарбеева