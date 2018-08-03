Топ-6 полезных привычек современного человека

Чтобы хорошо себя чувствовать и морально, и физически, стоит соблюдать несколько простых правил, которые нужно выполнять ежедневно. У многих даже есть список вещей, которые хотелось бы делать, но обычно очень лениво. Мы предлагаем свой список на пути к улучшению жизни. Может быть, вам что-то пригодится из наших идей?

Ежедневно дезинфицируйте телефон

Помните, мама нам говорила, что нужно всегда мыть руки перед едой? Задумайтесь, смартфон сейчас с нами повсюду. Мы листаем «Инстаграм» в туалете, читаем «ВКонтакте» за обедом, кладем телефон на ночь рядышком, чтобы с утра выключить будильник. Понимаете? Наш лучший помощник во всех делах гораздо грязнее ручки двери в общественном месте.

Поэтому купите специальное средство для чистки экрана компьютера. Оно подойдет для любой техники, в том числе и для вашего телефона. Наносить его лучше краешком салфетки из микрофибры, после чего уже сухой тканью нужно отполировать устройство.

Есть способ попроще: купите спиртовой раствор или антибактериальные влажные салфетки. А полировку сделайте тряпочкой, которая идет в комплекте к любым очкам.

Чистите обувь меламиновой губкой

Перестаньте покупать дорогостоящие очистители в обувных магазинах. Посмотрите ролики в Интернете, как здорово со всеми загрязнениями справляется меламиновая губка. Ее одной хватит на 5-6 пар обуви. Также ею можно почистить и кухонный гарнитур, ванную, пластиковые поверхности – да все что угодно. Главное, не забывайте надевать резиновые перчатки во время чистки, чтобы не пересушить кожу рук.

Самое приятное – цена. На «Алиэкспрессе» (1) набор из 100 губок стоит 300 рублей. Но если не хотите ждать (с этого сайта товары идут длительное время), зайдите в обычный хозяйственный магазин. Там одна губка обойдется вам примерно в 50 рублей.

Замените пластиковые пакеты на экосумки

От огромного количества мусора в Тихом океане уже образовался остров размером с Францию. Поэтому сейчас особенно важно помнить, что пластик не перерабатывается. И природе нужно помогать и заботиться о ней. Так, например, каждый раз собираясь в магазин, берите с собой сумку из любого натурального материала. Вы исключите возможность взять в магазине пакет.

Выберите удобный вариант сумки из хлопка, которая легко складывается и помещается в карман. А вот из холста сумки более плотные и имеют дно, они подойдут для тяжелых покупок. Обратите внимание на ручки. Они должны быть крепкими и удобными.

Ходите на работу пешком

Владимир не Москва. Поэтому дистанции в городе вполне преодолимы не только на общественном транспорте или машине. Заведите правило – ходить примерно час-два в день.

Преимущества вы почувствуете сразу. Во-первых, деньги. Если вы каждый день катаетесь на работу на машине, то тратите примерно 500 рублей в неделю. Если на автобусе, то около 300 рублей.

За час пешей прогулки в среднем темпе сжигается 300 калорий. Вот вам и экономия, и здоровый образ жизни!

Освойте планку

Это самое просто упражнения для поддержания тела в тонусе. Для планки не нужны тренажеры или специальная одежда. Легко и просто вы прорабатываете все мышцы, разогреваете тело и заряжаетесь энергией на весь день.

Техника проста: руки и ноги ставим на ширине плеч, копчик “убираем” под себя, так, чтобы наше тело вытянулось в одну линию. Напрягаем пресс, головой тянемся вперед, все мышцы натянуты.

Начинать можно с 30 секунд, постепенно увеличивая время по мере привыкания. Можете больше? Делайте! Лучше – несколько подходов. Например, три подхода с небольшими перерывами в 30 секунд. Вот вы и готовы к трудовому дню!

Всегда носите с собой воду

Во-первых, много пить – полезно для здоровья. Есть мнение, что человеку необходимо выпивать до 2 литров воды в день. Причем заведите одну бутылку и наполняйте ее дома.Так вы перестанете покупать воду в пластике в магазинах.

Постоянная бутылка должна быть:

* с широким горлышком, удобно будет мыть;

* прочной и из качественного материала;

* выдерживать кипяток;

* небольшого веса.

Юлия Митина

Заглавное фото: pattaya.zagranitsa.com

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