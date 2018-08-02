Оцифрованное кладбище

Города мёртвых – это лабиринты могил и памятников, оград и узких тропинок меж ними. Здесь почти нет указателей, а самое главное – не у кого спросить. Тишина. Покой. И тысячи незнакомых фамилий, среди которых надо – очень надо! – отыскать одну знакомую, за этим и приехал. Попытка найти нужное захоронение на большом кладбище (скажем, Улыбышевском во Владимире) – дело почти безнадёжное, если вы не присутствовали на похоронах или не вооружены какими-то твердыми ориентирами. А между тем в России уже есть примеры того, как некрополи – обычные городские кладбища – оцифровывают. То есть создают виртуальную схему, где прописано каждое захоронение, фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти покойного (родственники могут внести и другие приличествующие сведения об усопшем, например, его чины и награды). Можно без труда составить маршрут до нужной могилы. И не будешь кружить часами, вглядываясь в надписи на граните и мраморе, придёшь туда, куда зовёт тебя твоё сердце, память, совесть – у каждого ведь свои мотивы. О том, насколько важно провести эту работу у нас, во Владимире, рассуждает блогер Юрий Борисов.

Фото: newsbel.by