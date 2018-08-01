Топ-5 самых распространенных ошибок электриков

В прошлый раз мы рассмотрели Топ-5 самых распространенных ошибок сантехников. А как дела обстоят у электриков? К сожалению, как и в других отраслях, хороших специалистов и в этой области мало. И если вы приглашаете электрика провести вам розетку или подключить духовой шкаф, то, как и в случае с сантехником, задумайтесь: профессионал ли перед вами? Огромное число электриков, особенно работающих в сфере ЖКХ, – это специалисты, которые обучились ремеслу в 70-80-х годах. Уровень их образования остался на уровне прошлого века, хотя уж где-где, а в технологиях, связанных с электричеством, прогресс не заметить было сложно.

1. Использование запрещенных способов соединения проводов

Электрику называют наукой о контактах. Большинство проблем с электропроводкой (с последующим возгоранием) происходит чаще всего в местах соединения проводов. Поэтому крайне важно, чтобы в распределительных коробах вашей квартиры, а также в розетках и вводном щите все соединения были выполнены надежно, обеспечивали гарантированно хороший контакт проводов на многие десятилетия.

В советское время электриков обучали соединять провода скруткой. Такое соединение самое дешевое, доступное, не требующее никакого специального инструмента: нужен только нож, чтоб зачистить провода, и пассатижи, чтобы скрутить. Однако с 2003 года это соединение запрещено, так как с ростом мощностей электрических приборов скрутки стали частой причиной пожаров. Со временем скрутки ослабевают, расплетаются, вследствие чего ухудшается контакт. Как следствие, растет сопротивление и начинается нагрев проводов, что может стать (и становится!) причиной пожара.

Но, к великому удивлению, несмотря на существование огромного числа способов соединения проводов, электрики старой школы, игнорируя запреты, продолжают скручивать. Поэтому если у пришедшего к вам электрика из инструментов только нож и пассатижи, которыми он методично крутит провода, пожалуй, лучше отказаться от услуг такого мастера. Исключение составят случаи, когда после скрутки будет произведена сварка или пайка. То есть скрутка – промежуточный, а не конечный этап соединения. И это вполне допускается.

2. Автоматический выключатель «для галочки»

Все мы сталкивались с проблемой, когда вдруг начинает “вышибать” автоматические выключатели, или “автоматы” (некоторые называют их по привычке «пробками»). Это тревожный знак. Разумный хозяин квартиры обязательно вызовет электрика и попросит решить проблему. Но тут есть нюанс: если вы нарветесь на неквалифицированного электрика, вероятнее всего он решит вашу проблему быстро и недорого. Просто поставит автомат номиналом выше положенного.

Каждый кабель рассчитан под определенную мощность приборов. Чтобы мощность не превышала допустимую и ваша проводка преждевременно не вышла из строя, в электрическом щите устанавливаются автоматические выключатели. Они рассчитываются под определенную нагрузку, которую без труда способен выдержать проложенный в вашей квартире кабель. И если проложенный кабель не рассчитан на большую нагрузку, что часто случается в квартирах старого фонда, автоматика, обесточивая линию, вполне возможно спасает ваш дом от пожара. Электрик же, решая проблему, с которой к нему обратились, увеличивает номинал автомата до мощности приборов в вашей квартире, не заменяя при этом проводку. Теперь уже “автоматы” не вышибает, но проводка начинает работать на пределе своих возможностей.

На примере выше можно увидеть, как электрик поставил автомат на 50 Ампер в старой “хрущевке”, хотя проводка максимум рассчитана на 16 Ампер. Да, такой автомат будет выдерживать большое количество включенных одновременно бытовых приборов, вот только провода на это совершенно не рассчитаны. Все это может в один прекрасный день закончится плачевно. Поэтому никогда не решайте проблему отключения исправных автоматических выключателей их заменой. Если “автомат” вышибает – значит, он исполняет свою работу, а у вас где-то возникла опасная проблема. Нужно ее найти и исправить.

3. Бездумное заземление

Большинство наших многоквартирных домов не предусматривают заземление. Исключения могут быть только в домах с электрическими плитами и новостройках. Когда вы просите провести розетку для стиральной машины или бойлера с обязательным условием заземления, электрик чаще всего вам не откажет. Он обязательно подключит зеленый провод на щиток. Тем не менее, если открыть Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7) – их еще называют Библией Электриков, можно обнаружить, что все не так просто. Поскольку во многих наших домах заземления по умолчанию нет, то как бы кому ни хотелось, просто так его не сделать.

По идее, заземляющий проводник должен идти из квартиры до вводного распределительного устройства, который располагается чаще всего в подвале или на первом этаже одного из подъездов. Но, даже имитируя правильное заземление, присоединяя “землю” к щитку (говоря техническим языком, разделяя PEN-проводник на PE и N), нужно убедиться в том, что межэтажный нулевой проводник у вас выполнен проводом сечением 10 кв. мм, если это медный проводник. Или же 16 кв. мм, если это алюминий. Спросите у электрика, соответствует ли межэтажная проводка в вашем доме требованиям ПУЭ по заземлению.

Делая заземление «для галочки», электрики проявляют халатность, которая в итоге может представлять опасность для жизни.

4. Использование проводов не по назначению

Однажды я пришел в магазин электрики и попросил продавца посоветовать мне кабель для смены проводки в квартире. Продавец посоветовал мне марку ПВС с намеком на то, что все электрики его покупают. Кроме того, якобы его он использовал даже у себя в доме!

ПВС очень любят электрики. Этот кабель гибкий и многожильный, с ним очень удобно и легко работать. ПВС — это действительно качественный провод, если вам нужен удлинитель или просто вы хотите поменять провод на бытовом приборе. Для этих целей лучшего решения не найти. Но для стационарной проводки использовать его запрещено производителем! Он просто не создан для этого. Используя провод не по назначению, в конечном счете вы рискуете своей жизнью: электрика ошибок не прощает.

Есть и другой пример. Спросил у одного электрика, какой кабель он использует в работе. Стоит сказать, этот мастер имеет опыт работы более 30 лет. Его ответ меня поразил: на своих объектах он использует кабель ПУНП. Достаточно просто вбить название марки в Гугле, чтобы увидеть сайт ПУНП.РФ, встречающий нас заголовком «Не покупайте провод ПУНП – ОПАСНО».

За его изготовление и продажу светит уголовная ответственность, а те, кто его использует, по-настоящему рискуют жизнью. Данный кабель был частой причиной пожаров и с 2007 года запрещен. Будьте бдительны. Используйте провода и кабели по назначению.

5. Игнорирование уличных условий эксплуатации

При создании электрической проводки на улице надо учитывать тот факт, что кабели и гофры должны быть рассчитаны на ультрафиолетовое излучение. Под воздействием прямого солнечного света некоторые виды пластиков в течение довольного короткого времени теряют свои свойства: становятся очень хрупкими. Такой пластик уже не может обеспечить должную защиту от механического воздействия. Именно поэтому ПВХ или изделия из полипропилена на улице не применяются. Для улицы надо использовать изделия из ПНД. Они чаще бывают другого цвета, отличного от серого. Наглядный пример приведен на фото ниже.

Кроме того, размещая электрические щитки или розетки на улице, надо быть уверенным, что изготовитель допускает их применение под открытым небом. Однако данное требование нарушается повсеместно.

Помните, предупрежден — значит, вооружен. С электричеством шутки плохи. Доверяйте только профессионалам. Хотя найти их нынче непросто.

Виктор Волчек

Верхнее фото: depositphotos.com