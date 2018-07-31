Откуда у игрушек человеческая грусть?

В игрушки Ольги Актаевой влюбляешься с первого взгляда. Эти трогательные создания хочется сразу взять в руки, погладить их, потискать и немедленно забрать себе домой. Глядя на обаятельных котиков, мишек, поросят с выразительными глазами, не верится, что Ольга занимается вязанием игрушек менее двух лет.

Я помню, как все начиналось

– Перед Новым годом я увидела в обычном киоске маленькие-маленькие игрушечки, – вспоминает мастерица. – Это были простейшие вязаные шарики с ушками, глазками… И подумала: я смогу на подарки сделать такие же. Вспомнила, как когда-то в детстве бабушка меня учила вязать крючком. И я решила: почему бы мне не освежить этот навык? Полезла в Интернет, чтобы посмотреть видеоуроки, как пошагово изготовить такую игрушку. И связала снежные шарики на Новый год с лапками, в ботиночках. Да еще и увидела такие игрушки, что дух захватило. Это подстегнуло дальше смотреть, изучать, учиться, осваивать новые образы, новые методы их воплощения.

От простого к сложному

Шаг за шагом мастерство Ольги росло. Игрушки-зефирки для малышей сменялись более сложными образами со своим характером, в замысловатой одежде и обуви, с интересными аксессуарами. Делает мастер игрушки на проволочном каркасе, у них гнутся ручки, ножки, ушки… А у зверюшек, изготовленных на шпунтах, вращаются голова и все конечности. И чаще всего связаны они из пушистой пряжи.

– Мне нравятся пушистики, – признается мастер, – чтобы можно было шерстку им причесать, пожамкать их. Но совсем детские игрушки не мое. Они менее выразительны, а хочется, чтобы образ был, глазки особенные, взгляд, характер. Я покупаю пластиковые заготовки для глаз, немного их дорабатываю, добавляю что-то свое. Глаза получаются очень живыми, цепляют своим взглядом людей, вызывают у них различные эмоции. Это моя изюминка.

Каждый образ диктует свое оформление

– Я не считаю себя маститым мастером, – говорит Ольга. – Я только учусь, но могу точно сказать, что по одному и тому же мастер-классу одинаковые игрушки не получаются. Каждый раз все выходит по-иному. Этим игрушки и хороши, что они в принципе не могут быть все одинаковыми.

Вот свяжешь игрушку, сделаешь ей мордочку и понимаешь, что получилось совсем не так, как задумывалось. Например, делала детскую игрушку поросенка, а выражение мордочки у нее получилось совсем не детским. И оно требует совсем другого образа. Одежда, обувь, аксессуары – все создается под образ.

Вот связала Ольга синего кота, оформила ему мордочку, глазки… И сделала для меланхоличного Василия маленького белого кролика под мышкой. Так вот он захотел, рассказывает мастер.

Новые технологии – новые возможности

Каждый новый образ требует новых решений. Одним крючком тут не обойтись. Пришлось и за спицы взяться, потому что одежда для игрушек для них более пластичнее выходит. Теперь машинку швейную Ольга осваивает, чтобы одевать своих подопечных еще интереснее.

Понадобились новые носы для зверюшек – освоила мастер лепку из пластика. И открылись перед ней неограниченные возможности: не только носы, но и лапки, обувь, другие аксессуары можно из пластики сделать.

И играть, и любоваться

Уже и заказы стали мастеру поступать, ведь наша тяга к игрушкам непреодолима. Благодаря им мы снова хотим очутиться в детстве, веселыми, беззаботными и счастливыми. Приобретают взрослые игрушки и для себя, и для детей. Они сделаны из натуральных материалов, не вызывают аллергии. Ими можно и играть, и просто на полку поставить – только любоваться. Ведь в каждую из них мастер вложил часть своей души. Они являются отражением его характера и настроения. Поэтому и выглядят словно живые – милые, беззащитные, очаровательные…

Татьяна Лысова

Фото автора и Ольги Актаевой

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