Модный свитшот своими руками: насколько это сложно?

Наталья Афанасьева – не швея и не получала профессионального образования. Но у нее возникло желание шить и создавать уникальные вещи. Специализируется она на свитшотах с вышивкой для всей семьи. Некий family look своими руками. Как она это делает и стоит ли заняться шитьем? Ответы на эти вопросы в нашем материале.

Как я начинала…

Я же вообще никогда не шила! Только на уроках труда, в школе. А когда у меня появились дети (мальчик и девочка), мне захотелось. Точнее, как только появилась дочка, я решила что-нибудь сшить для нее. Когда Еве исполнился год, я начала выдумывать модели. Сначала это были свитшоты для нее и меня. Модный сегодня тренд «мама-дочка». Потом пошли и платья.

Шитье для меня – это хобби. Я, собственно, на заказ начала шить только в 2017 году. Хотя занимаюсь этим уже пять лет.

Как научилась? Да я и сама не могу ответить на этот вопрос. Самостоятельно! Когда хочешь, все получается. Не ходила на курсы, не смотрела видео в Интернете. Шла методом проб и ошибок. Начинала с самого простого. Шила обычные трикотажные свитшоты без вышивки.

Техника совершенствовалась, и я поняла, что возможности для творчества здесь безграничны. Ведь можно сделать вышивку, наклейку и многое другое! Стала смотреть, кто на чем шьет, какие использует технологии. И понеслась… Оверлок, распошивальная машина, вышивальная машина и так далее. Сегодня я могу сшить свитшот примерно за пару часов.

Вышивка – это уже отдельная графа моего творчества. С ней работать сложнее. Сначала я «рисую» ее в программе на компьютере. Потом через эту программу вышивка переносится на ткань на специальной машине. Времени может уйти много, все зависит от сложности рисунка. Но в этой технологии есть огромные плюсы. В отличие от наклейки вышивка смотрится дороже и не поблекнет с течением времени. И главное – это уникально! Такой вещи точно больше ни у кого не будет!

Можно ли сшить свитшот самой?

Да, конечно, можно сделать самой все! Сейчас достаточно много роликов в Интернете и курсов по шитью. Правда, у нас во Владимире таких нет. В основном это Москва, Ярославль, Нижний Новгород.

Можно, как и я, научиться самостоятельно. Для этого могу дать несколько советов.

Советы для начинающих:

Не старайтесь сразу сделать крутой свитшот с вышивкой. Для начала поставьте себе более реальную цель – обычное изделие. Чтобы вещь была яркой и привлекала внимание, лучше поищите красивую расцветку ткани.

Найдите образец. То есть изображение того изделия, которое хотите воплотить в жизнь. Смотрите на него и пробуйте повторить.

Обязательно найдите стандартную выкройку в Интернете. Вам это здорово поможет!

Не ожидайте, что с первого раза у вас получится идеально. Ошибки на первых порах – это нормально. Но с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Главное – набить руку.

Делайте до тех пор, пока не понравится. Как известно, нет предела совершенству.

Учтите, что каждый новый вид одежды будет также сложно даваться. Я, например, набила руку на свитшотах, но если возьмусь за что-то другое, то придется попотеть.

Шитье как бизнес

Если честно, легче и выгоднее купить вещь в магазине, чем сшить ее самой. Во-первых, во Владимире нет качественной ткани, приходится заказывать через Интернет. А это деньги за доставку плюс стоимость самой ткани. Также вы будете тратить достаточно много времени на работу – это невыгодно. Здесь идут колоссальные финансовые и временные затраты.

Единственный плюс в шитье своими руками – эксклюзивность и ручная работа. Такой вещи не будет ни у кого, она будет качественная и сделана с любовью. Поэтому если у вас есть время и желание шить вещи для себя и детей, дерзайте!

Юлия Митина

Фото Натальи Афанасьевой

Верхнее фото: in-kora.ru