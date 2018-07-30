Как оградить ребенка от видеоигр: советы родителям

В июне текущего года Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от компьютерных игр реальным заболеванием. Не лучше ли совсем запретить подросткам этот тип досуга, пока все не дошло до психического расстройства? Мы решили с помощью опытного психолога Ольги Коваль выяснить, в каких ситуация можно разрешить ребенку поиграть, а когда этого категорически делать нельзя.

Как понять, что ребенок зависим?

Если ребенок не замечает ничего, кроме игры, и пренебрегает другими занятиями и делами.

Продолжает играть даже после того, как несколько раз был за это наказан. То есть его не могут остановить неприятности и проблемы, которые возникли вследствие непослушания.

Зависимость можно диагностировать, когда ребенок играет подолгу и ежедневно. И эта игра нон-стоп продолжается более 12 дней.

Если же вашего ребенка затянула на несколько дней какая-то новая компьютерная игра, которая захватила всех его друзей, – переживать не стоит. Он сам остынет к этому занятию, когда пройдет все уровни и эффект новизны исчезнет. Основной фактор при определении зависимости – время. Следите, сколько ваш ребенок уделяет времени компьютеру или игровой приставке.

Что делать, чтобы ребенок не стал зависим от видеоигр ?

Запретить играть ребенку в компьютерные игры – не выход. Он найдет, где это сделать, тем более запретный плод всегда сладок. Главное в данном вопросе – дозированность. Например, разрешайте играть ребенку в компьютер только час в день. И обязательно объясните, почему вы так поступаете. Пусть он поймет, что игра – это развлечение и досуг. И ради нее нельзя отложить важные дела в реальной жизни.

Также можете поставить определенные условия. То есть сыграть в небольшой квест. Спрячьте джостик/клавиатуру/мышь и оставьте записку. Напишите, что должен сделать ребенок, чтобы найти желаемый гаджет. Например, убраться, сделать уроки или помочь маме приготовить ужин. После выполнения задания дайте другую записку, где будет написано месторасположение желаемого гаджета.

В каком случае нужно вести ребенка к врачу?

Ребенок возмущается и закатывает истерики, если ему не дают играть весь день.

Нервно себя ведет.

Плохо ест.

Ничем не интересуется, а радость у него вызывает только компьютер.

Поговорите с ребенком о сложившейся ситуации. Важно донести до него, что это действительно проблема, с которой нужно бороться.

Причем не забывайте, что игромания признана заболеванием совсем недавно. И во Владимире специалиста по такой узкой тематике нет. Вам придется сначала пойти к психологу, который оценит масштаб проблемы и даст совет, куда обратиться дальше.

Юлия Митина

Верхнее фото: hitech.buyon.ru