Многодетные мамы-“фитоняшки” делятся секретами стройной фигуры

Бытует мнение, что роды непременно должны испортить стройную фигуру. Однако сегодня все больше девушек, которые своим примером доказывают, что с двумя, тремя и даже четырьмя детьми можно оставаться в тонусе. А мы вместе с владимирскими тренерами Кристиной Чернышовой и Алиной Беркут расскажем, как мамам-“фитоняшкам” это удается.
Чэрити Ли Бланк, мама двоих детей
Эта синеволосая любительница йоги и ударных тренировок не скрывает, что заниматься спортом она начала как раз после родов. В своем Instagram Чэрити ежедневно публикует упражнения, которые каждая мама может выполнять дома вместе со своими детьми.
Екатерина Шохина, мама пятерых детей (трое своих, двое – дети мужа от первого брака)
Фото нашей соотечественницы Кати Шохиной можно встретить во многих фитнес-пабликах. Многие даже не догадываются, что Катя – многодетная мама. После каждой своей беременности Екатерина быстро возвращалась в строй и становилась чемпионкой такого вида спорта, как фитнес-бикини – самой женственной категории бодибилдинга. Во время беременности Шохина продолжала тренировки в зале – не без контроля врача, конечно же.
Дебора Гудмен, мама шести детей
Дебора Гудмен – неоднократная чемпионка фитнес-бикини и кумир многих мам. Когда ее фото появились в сети, многие даже не поверили, что можно так выглядеть, имея шестерых детей. По словам самой Деборы, главный мотиватор заниматься собой – ее любимый муж, а время на тренировки может найти каждая женщина.
Как же сохранить фигуру во время беременности?
Такой вопрос мы задали Кристине Чернышовой, чемпионке Кубка “Золотого кольца России” в категории “Фитнес-бикини”. Со дня на день девушка станет мамой, и у нее есть свои секреты стройности и здоровья.
Ты то, что ты ешь
- Беременность – это самый благоприятный период, чтобы начать питаться правильно. Основу рациона должны составлять фрукты, овощи, блюда, приготовленные на пару, варёные, тушеные.
- Жиры стоит свести к минимуму, но полностью не отказываться от них, ведь они нужны малышу. Это могут быть сыры, сметана, яйца, авокадо, светлое мясо индейки или куриное мясо без кожи, лосось, тунец, растительное и сливочное масло, красная рыба.
- Соль придется ограничить – она провоцирует отеки.
- В целом, питание должно быть умеренным, переедание – одна из главных причин лишних килограммов во время беременности.
Тренируйся в меру
- До второго триместра тренажерный зал лучше исключить полностью, а далее заниматься под контролем врача и тренера. Если нет противопоказаний, то это пойдет только на пользу.
- Регулярные тренировки помогут будущей матери сохранять хорошее самочувствие, укреплять сердечно-сосудистую систему, накапливать меньше жира при наборе веса и испытывать минимум болезненных ощущений. Хорошая физическая форма облегчает сами роды и помогает быстрее восстановиться после них.
- Воздержитесь от упражнений со свободными весами. Это травмоопасно. Также не стоит делать комплексы с задержкой дыхания, так как это может спровоцировать кислородное голодание малыша. Лучше занимайтесь медленно и спокойно.
Еще один владимирский тренер Алина Беркут, которая работает с беременными женщинами и молодыми мамами, дополняет коллегу и дает свои рекомендации:
Тренировки? Только второй триместр!
- Полезными тренировки станут только во втором триместре беременности. В первом происходит формирование плода, и плацента еще не функционирует в полную силу. Это грозит выкидышем. А в третьем из-за нагрузок могут случиться преждевременные роды.
- Если вы занимались до беременности, то нагрузка должна быть снижена. Программа подбирается индивидуально, но в любом случае полезно будет укреплять мышцы спины, рук, ног.
- Исключить нужно прыжки, бег, резкие движения, пресс, наклоны, при которых голова опускается ниже туловища, ротацию позвоночника.
Когда начать после родов?
- Возвращение в тренировочный процесс совершается постепенно. Акцент следует сделать на укрепление мышц спины, ведь долгое время придется носить малыша на руках. Обычно к тренировкам разрешают преступать через 1-3 месяца после родов. Если было кесарево сечение, то это от 3 до 6 месяцев. Запрещены упражнения на мышцы живота, пока не срастется шов.
Что такое диастаз? Как бороться?
- Если после родов вы обнаружили у себя диастаз (расхождение мышц брюшного пресса) – паниковать не стоит. В большинстве случаев диастаз самостоятельно проходит в течение первого года после родов. В этот период следует исключить упражнения на пресс, скручивания, подъемы ног, чрезмерное перегибание поясницы.
- Можно делать планки (без провисания поясницы), ягодичный мостик. При выполнении всех базовых упражнений мышцы пресса будут работать как стабилизаторы.
Как видите, наши героини доказали: если соблюдать эти простые рекомендации, можно сохранить здоровье и прекрасную фигуру, познав при этом все радости материнства.
Алена Славина
Верхнее фото: из личного архива Кристины Кудряшовой
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