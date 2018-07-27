Многодетные мамы-“фитоняшки” делятся секретами стройной фигуры

Бытует мнение, что роды непременно должны испортить стройную фигуру. Однако сегодня все больше девушек, которые своим примером доказывают, что с двумя, тремя и даже четырьмя детьми можно оставаться в тонусе. А мы вместе с владимирскими тренерами Кристиной Чернышовой и Алиной Беркут расскажем, как мамам-“фитоняшкам” это удается.

Чэрити Ли Бланк, мама двоих детей

Эта синеволосая любительница йоги и ударных тренировок не скрывает, что заниматься спортом она начала как раз после родов. В своем Instagram Чэрити ежедневно публикует упражнения, которые каждая мама может выполнять дома вместе со своими детьми.

Екатерина Шохина, мама пятерых детей (трое своих, двое – дети мужа от первого брака)

Фото нашей соотечественницы Кати Шохиной можно встретить во многих фитнес-пабликах. Многие даже не догадываются, что Катя – многодетная мама. После каждой своей беременности Екатерина быстро возвращалась в строй и становилась чемпионкой такого вида спорта, как фитнес-бикини – самой женственной категории бодибилдинга. Во время беременности Шохина продолжала тренировки в зале – не без контроля врача, конечно же.

Дебора Гудмен, мама шести детей

Дебора Гудмен – неоднократная чемпионка фитнес-бикини и кумир многих мам. Когда ее фото появились в сети, многие даже не поверили, что можно так выглядеть, имея шестерых детей. По словам самой Деборы, главный мотиватор заниматься собой – ее любимый муж, а время на тренировки может найти каждая женщина.

Как же сохранить фигуру во время беременности?

Такой вопрос мы задали Кристине Чернышовой, чемпионке Кубка “Золотого кольца России” в категории “Фитнес-бикини”. Со дня на день девушка станет мамой, и у нее есть свои секреты стройности и здоровья.

Ты то, что ты ешь

Беременность – это самый благоприятный период, чтобы начать питаться правильно. Основу рациона должны составлять фрукты, овощи, блюда, приготовленные на пару, варёные, тушеные.

Жиры стоит свести к минимуму, но полностью не отказываться от них, ведь они нужны малышу. Это могут быть сыры, сметана, яйца, авокадо, светлое мясо индейки или куриное мясо без кожи, лосось, тунец, растительное и сливочное масло, красная рыба.

Соль придется ограничить – она провоцирует отеки.

В целом, питание должно быть умеренным, переедание – одна из главных причин лишних килограммов во время беременности.

Тренируйся в меру

До второго триместра тренажерный зал лучше исключить полностью, а далее заниматься под контролем врача и тренера. Если нет противопоказаний, то это пойдет только на пользу.

Регулярные тренировки помогут будущей матери сохранять хорошее самочувствие, укреплять сердечно-сосудистую систему, накапливать меньше жира при наборе веса и испытывать минимум болезненных ощущений. Хорошая физическая форма облегчает сами роды и помогает быстрее восстановиться после них.

Воздержитесь от упражнений со свободными весами. Это травмоопасно. Также не стоит делать комплексы с задержкой дыхания, так как это может спровоцировать кислородное голодание малыша. Лучше занимайтесь медленно и спокойно.

Еще один владимирский тренер Алина Беркут, которая работает с беременными женщинами и молодыми мамами, дополняет коллегу и дает свои рекомендации:

Тренировки? Только второй триместр!

Полезными тренировки станут только во втором триместре беременности. В первом происходит формирование плода, и плацента еще не функционирует в полную силу. Это грозит выкидышем. А в третьем из-за нагрузок могут случиться преждевременные роды.

Если вы занимались до беременности, то нагрузка должна быть снижена. Программа подбирается индивидуально, но в любом случае полезно будет укреплять мышцы спины, рук, ног.

Исключить нужно прыжки, бег, резкие движения, пресс, наклоны, при которых голова опускается ниже туловища, ротацию позвоночника.

Когда начать после родов?

Возвращение в тренировочный процесс совершается постепенно. Акцент следует сделать на укрепление мышц спины, ведь долгое время придется носить малыша на руках. Обычно к тренировкам разрешают преступать через 1-3 месяца после родов. Если было кесарево сечение, то это от 3 до 6 месяцев. Запрещены упражнения на мышцы живота, пока не срастется шов.

Что такое диастаз? Как бороться?

Если после родов вы обнаружили у себя диастаз (расхождение мышц брюшного пресса) – паниковать не стоит. В большинстве случаев диастаз самостоятельно проходит в течение первого года после родов. В этот период следует исключить упражнения на пресс, скручивания, подъемы ног, чрезмерное перегибание поясницы.

Можно делать планки (без провисания поясницы), ягодичный мостик. При выполнении всех базовых упражнений мышцы пресса будут работать как стабилизаторы.

Как видите, наши героини доказали: если соблюдать эти простые рекомендации, можно сохранить здоровье и прекрасную фигуру, познав при этом все радости материнства.

Алена Славина

Верхнее фото: из личного архива Кристины Кудряшовой