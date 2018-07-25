Ужаль меня! Или не все, что кусается, вредно

В мультфильме про Винни-Пуха все пчелы были «неправильные». Медвежонок просто не смог с ними подружиться. А мы смогли. Потому что нашли «правильных» пчел. Оказывается, они лечат множество болезней. В науке это называется апитерапия (от латинского слова apis, то есть «пчела») – лечение продуктами пчеловодства. Кстати, к апитерапии относят не только любимый нами чай с медом во время простуды. Но и пчелиные укусы. Об особенностях этой экзотической процедуры рассказывает апитерапевт Юрий Сажин.

Яд может быть полезным

При укусе пчела выделяет яд, который в правильных дозах способен оказывать оздоровительное действие. А именно:

увеличивает приток крови к органам;

нормализует обмен веществ;

помогает образованию гормонов гипофиза и надпочечников;

обладает активным противовоспалительным действием;

повышает иммунитет.

Осторожно, аллергия!

Стоит отметить, что где-то у 2% людей пчелиный яд может вызвать аллергию. Поэтому, прежде чем проводить апитерапию, опытный врач сначала сделает вам аллергопробу – это один укус в районе спины. Через сутки доктор принимает решение о назначении курса апитерапии. Во время лечения не рекомендуется курить и употреблять алкоголь.

Кусай, но знай меру

Обычно курс начинается с одной-двух пчел. Где-то через день после первого ужаления сеанс повторяют, но делают на одну пчелу больше. Так во время курса, при хорошей переносимости пациентом, можно дойти до 30 пчел за раз. Да, это очень больно. Но намного более эффективно, нежели любые мази с пчелиным ядом. Да и чаще всего после первых сеансов симптомы болезни уходят, и укусы хорошо переносятся. Одного курса лечения хватает примерно на полгода. После чего его вновь можно повторить.

Какие болезни отступают

Пчелиным ядом лечат множество хворей: остеохондрозы, проблемы с позвоночником, кожные болезни, неврозы, бессонницу. И это далеко не полный список.

Атеросклероз

Пчелиный яд снижает холестерин. Сейчас это очень актуальная проблема. Благодаря пчелам перестают образовываться атеросклеротические бляшки.

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Все артриты, ревматизмы, грыжи и прочие проблемы прекрасно поддаются лечению пчелами. Яд оказывает противовоспалительное действие, снимает боль и нормализует приток крови. При остеохондрозе пчел ставят на проблемные места.

Мужские болезни

Пчелиный яд уже давно используют в лечении простатита. Довольно часто даже врачи в поликлиниках назначают мази с пчелиным ядом. Но вы же понимаете, что укусы намного эффективнее.

Женские болезни

Женщинам пчелиный яд часто помогает справиться с варикозом, сбоем в менструальном цикле или даже вылечить бесплодие!

Облысение

Яд пчелы своим невероятным составом заставляет работать, «пробуждает» волосяные луковицы, стимулируя рост волос.

Цена укуса

В среднем во Владимире стоимость одного посещения апитерапевта составляет около 200 руб. Количество необходимых процедур зависит от возраста пациента, заболевания, индивидуальных особенностей. В среднем это от 10 до 30 сеансов.

Конечно, не стоит думать, что апитерапия – это панацея от всех болезней. Но что ее стоит использовать в дополнение к лечению – это факт. Пчелы обязательно станут «правильными» для вашего организма в руках настоящего врача.

Юлия Митина

Верхнее фото: kartinki24.ru