Гоголь во Владимире побелеет!

Памятник Гоголю является единственной достопримечательностью сквера в центре города Владимира, позади здания филфака университета. В сквере проходит масштабное благоустройство. Затронет оно и памятник. Гоголь… побелеет! Как сообщили представители подрядной организации «ОЛРайт», выигравшей контракты на работы в сквере, бюст писателя ошкурят и покрасят, а вокруг него разобьют пейзажный сад.

В порядок приведут дорожки, выложив цветной плиткой, установят новые торшеры для освещения. Также в парке появятся 29 скамеек и 28 урн. Для самых маленьких горожан сделают детскую площадку и поставят песочницу. Деревья, загораживающие солнечный свет, приведут в норму, а опасные уберут вовсе.

Со стороны улицы Княгининской напротив Никитской церкви по проекту появится парковка. По окончании благоустройства сквер станет доступным и для людей на инвалидных колясках. Стоимость всех работ составит примерно 17 миллионов рублей. Закончить реконструкцию планируют в августе этого года.

Константин Миронов

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