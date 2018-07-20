18+

Владимирский стилист открыл школу beauty-мастеров

Магир Джафаров: «Люблю стричь сложные головы»

В детстве он хлопотал по дому и даже доил коров. Обычный парень с необычным именем рос сильным и спортивным. О том, что станет стилистом, Магир Джафаров не думал. Но когда жена, у которой уже была своя студия красоты, предложила взять в руки ножницы, он бросил вызов самому себя. Мама учила Магира: «Твое имя переводится как непобедимый». С детства ему говорили: «Кто, если не ты?». Он не боится рисковать и начинать что-то новое.

Когда Магир первый раз стриг человека, то понял, какой это кайф. Сейчас он мастер мужской стрижки и признанный в городе стилист-парикмахер. А недавно Магир открыл во Владимире школу beauty-мастеров. Чему он готов научить и что сказал при встрече семье Джафаровых экстрасенс, узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Парикмахер-стилист Джульетта Степанова: Кукол я в детстве не стригла

Известный владимирский преподаватель открыл выставку фотографии

Владимирский филиал Россельхозбанка открыл после реновации два офиса

Владимирский Левша чинил “Apple”… по фотографиям

Открыть гончарную школу за миллион рублей

История о том, как во Владимире бухгалтеры горшки обжигают

Мастеров ЖКХ начали бить