Шесть классных способов стерилизации банок

С процессом стерилизации банок знакомы все хозяйки. Она нужна для того, чтобы убить все микроорганизмы. Если этого не сделать, то все заготовки забродят, с них слетят крышки и в итоге их нельзя будет употреблять. Весь урожай пойдет коту под хвост! Поэтому стерилизация банок – процесс ответственный, муторный и довольно хлопотный. Во всяком случае, он был таким. Сейчас на кухне с появлением современной техники многое стало проще и быстрей. Шесть простых вариантов стерилизации банок как старыми, так и новыми способами нам подсказала владимирская домохозяйка и дачница Татьяна Ивановна.