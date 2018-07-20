Шесть классных способов стерилизации банок

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Советы опытной домохозяйки
С процессом стерилизации банок знакомы все хозяйки. Она нужна для того, чтобы убить все микроорганизмы. Если этого не сделать, то все заготовки забродят, с них слетят крышки и в итоге их нельзя будет употреблять. Весь урожай пойдет коту под хвост! Поэтому стерилизация банок – процесс ответственный, муторный и довольно хлопотный. Во всяком случае, он был таким. Сейчас на кухне с появлением современной техники многое стало проще и быстрей. Шесть простых вариантов стерилизации банок как старыми, так и новыми способами нам подсказала владимирская домохозяйка и дачница Татьяна Ивановна.
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Используйте мультиварку или пароварку
Залейте в мультиварку/пароварку воды, положите туда крышки. Сверху установите специальную насадку с дырочками для приготовления на пару. На неё установите банки. Те простерилизуются полностью, когда вы увидите капли на внутренних стенках. Тогда можно снимать и ставить банки горлышком вниз на сухое полотенце.
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Поместите в микроволновку
Налейте в банки, которые вы хотите простерилизовать, воды на уровень около 1,5 сантиметра. Поставьте их в микроволновку на максимальную мощность примерно на 5 минут. После того как вода закипит и на стенках банки появятся капли, можно сливать оставшуюся воду и сушить банки. Единственный минус – в микроволновке нельзя стерилизовать крышки.
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Задействуйте духовку
Для начала вымойте банки и установите их в холодную духовку. В разогретую устанавливать нельзя – из-за перепада температур банки могут лопнуть. В духовку можно положить и крышки, только без резинок – те расплавятся. Температуру устанавливайте на уровне 100-110°C. Для полной стерилизации хватит 20 минут. Доставайте банки аккуратно. Сначала выключите духовку и подождите несколько минут, чтобы банки остыли.
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Подержите на пару над кастрюлей
Приготовьте обычную водяную баню. Для этого на кастрюлю с небольшим количеством воды установите дуршлаг, а на него горлышком вниз банку. Длительность стерилизации зависит от объема банки. Если баночка маленькая, ей достаточно простоять 6-8 минут, если объем банки больше литра – 10-15 минут, а емкости больше 3 литров – 20-35 минут. Вы легко поймете, когда стерилизацию можно заканчивать: внутри банки появятся крупные капли воды. После этого её можно снимать и ставить горлышком вниз на сухое полотенце. Крышки можно прокипятить в воде, пока стерилизуются банки.
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Поставьте на чайник
Простой способ, если у вас немного банок. На чайник, в котором кипит вода, горлышком вниз ставятся банки. Небольшие баночки можно поместить на носик чайника. Стерилизацию можно завершать так же, как и в предыдущем способе, – как только появятся первые капли воды.
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Прокипятите в кастрюле
А это уже классика. Возьмите большую кастрюлю, уложите туда банки горлышком вверх и рядом положите крышки. Залейте водой кастрюлю и внутренности банок. Доведите воду до кипения и подождите 15-20 минут. Все! Сушите банки на сухом полотенце.
Юлия Митина
Фото: jurnalprodom.ru
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