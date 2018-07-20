Генерал, как Суворов: сам на себя не похож

В муниципальном Вольском краеведческом музее Саратовской области с давних пор хранится портрет неизвестного генерала русской армии второй половины XVIII столетия в парике и мундире при орденах. Он выполнен маслом на холсте размером 66 на 51,5 см. Изображение поясное с разворотом в 3/4. Художник, создавший данный портрет, тоже неизвестен. Любопытно, что в музейном каталоге данное произведение до сих пор значится как «портрет неизвестного вельможи». Сотрудники Вольского музея полагают, что это может быть наш земляк генерал-лейтенант Андрей Яковлевич Леванидов.

Загадочный портрет

Ученик и сослуживец Суворова, друг и соратник Кутузова, Леванидов отличился в войнах с турками и поляками в царствование императрицы Екатерины II. Он – герой штурма турецкой крепости Измаил, дослужившийся до поста командира корпуса и занимавший должность харьковского генерал-губернатора.

В ноябре 2016 года в селе Павловское Ковровского района в бывшей усадьбе А.Я. Леванидова был открыт музей «Усадьба двух генералов». Именно туда и обратились директор Вольского краеведческого музея Татьяна Седышева с просьбой помочь разобраться, леванидовский это портрет или нет. Руководитель подразделения Историко-краеведческого музея Ковровского района «Усадьба двух генералов» Людмила Ветрова, кстати, художник, длительное время занимающаяся реконструкцией дворянского портрета, подробно изучила присланное из Вольска изображение неизвестного генерала.

В Павловском подобного портрета нет. Там есть лишь копия другого портрета того же столетия, на котором, возможно, запечатлен А.Я. Леванидов еще в чине полковника. Сходство с человеком с вольского портрета отдаленное, однако само по себе это ничего не значит. К примеру, учитель и командир генерала Леванидова и наш земляк великий русский полководец Александр Васильевич Суворов запечатлен на десятках различных портретов, причем немалая их часть совершенно непохожи один на другой.

Такой разный генералиссимус

У большинства соотечественников образ Суворова ассоциируется с изображением, запечатленным на гравюре Николая Ивановича Уткина, выполненной в 1818 году (то есть 17 лет спустя после смерти полководца). В качестве источника для своей гравюры Уткин использовал изображение Суворова работы художника Иоганна Генриха Шмидта, выполненное в 1800 году. Но именно портрет Н.И. Уткина стал поистине хрестоматийным. Даже учрежденный в СССР в разгар Великой Отечественной войны орден Суворова в центральной части имел накладное золотое полированное погрудное рельефное изображение Суворова с гравюры Уткина 1818 года.

Однако есть немало совсем не похожих на уткинский шедевр прижизненных изображений Суворова, таких, например, как миниатюра сардинского дворянина на русской службе Ксавьеде Местра или портрет итальянского мастера Натале Скьявонетти по оригинальному портрету художника Пьера Гампе, выполненные в 1799 году.

И если точно не знать, что на всех этих портретах совершенно точно изображен великий полководец, то на основе одного лишь внешнего сходства сделать подобный вывод непросто, если вообще возможно.

Два креста и две звезды

Точно так же может обстоять дело и с портретами Андрея Яковлевича Леванидова, которые на первый взгляд не слишком похожи. Тем не менее основные черты лица, в том числе форма овала, скул, носа, губ и глаз имеют много общего в обоих портретах. Можно также проверить, какие ордена имел А.Я. Леванидов, и сравнить перечень этих наград с теми, что изображены на портрете из Вольска. Атрибутация портрета по наградам – распространенная практика.

На полотне из Вольска неизвестный генерал запечатлен с четырьмя орденами: двумя российскими и двумя польскими. У него на шее на цветных лентах два креста. Это крест ордена св. Владимира II степени на красно-черной ленте и крест польского ордена св. Станислава. Слева на груди две звезды – не металлических, а шитых по моде второй половины XVIII столетия. Сверху звезда польского ордена Белого Орла, снизу – звезда ордена св. Владимира II степени. Наконец, тоже слева в петлице у генерала белый эмалевый крест ордена св. Георгия IV степени. Через левое плечо у генерала надета синяя лента ордена Белого Орла. И именно такой комплект наград имел А.Я. Леванидов!

Русскими орденами его наградила Екатерина II: офицерский крест св. Георгия он получил за храбрость на войне с турками, владимирские звезду и крест (вместе с чином генерал-лейтенанта) – за штурм Измаила в 1790 году. А польские ордена Леванидову пожаловал последний король Речи Посполитой Станислав II Август Понятовский за участие генерала в войне против польских мятежников.

Немного непонятно лишь, почему русский генерал носил иностранные, в данном случае – польские ордена выше российских, хотя положено было как раз наоборот. Однако в галантном XVIII столетии подобное требование могло не выполняться так педантично, как, например, в «железном» XIX веке. К тому же польские награды Леванидов получил позже российских и мог их поместить поверх прежних просто в силу подобной хронологии.

Павловское под Москвой?

Скорее всего, в недалекой перспективе копия портрета из Вольска займет место в экспозиции «Усадьбы двух генералов». Как попал вероятный леванидовский портрет в город Саратовского региона – непонятно, имений у Леванидовых там не было. Впрочем, в пору существования СССР практиковался обмен экспонатами и, в частности, живописными полотнами между различными столичными и провинциальными музеями, поэтому данный портрет мог приехать в Вольск откуда угодно, в том числе из нашего Владимирского края или с Украины, где в Харькове вполне могли остаться портреты бывшего наместника и генерал-губернатора.

Если загадка леванидовского портрета будет все-таки разгадана, то остается разобраться с местом его погребения. По преданию он был похоронен в своем павловском имении. Недавно в одном из источников была выявлена информация, где значится, что генерал А.Я. Леванидов погребен в селе Павловское «под Москвой». Но Павловское в его жизни было лишь одно, и село в нынешней Владимирской области между Владимиром и Вязниками из Петербурга или из Харькова вполне могло видеться, как расположенное «под Москвой». Проблема в том, что метрические книги начала XIX века по Воскресенской церкви села Павловское сохранились не полностью, а старое кладбище там давно уничтожено. Так что эта тема пока не закрыта.

Николай Фролов