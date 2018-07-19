Идём с детьми в поход на катамаранах

Водный поход с детьми и друзьями – очень интересное занятие. Во Владимире есть энтузиасты, регулярно сплавляющиеся семейными компаниями по местным рекам. Делают они это на катамаранах. О маршруте по Клязьме и, частично, Нерли рассказала одна из участниц Ольга Ботвинова.

Наш поход рассчитывался на выходные дни по Нерли и Клязьме. Решено было сплавляться на катамаране из-за того, что с нами было четверо детей от 3 до 7 лет. На катамаране больше места, да так и интереснее.

Снаряжение (основное)

Катамаран можно взять в аренду. Как и любое туристическое снаряжение.

Если в группе есть дети, то хорошим решением будут портативные горелки: не нужно ждать костра, можно быстро вскипятить воду или разогреть еду.

Пленка или тент на случай дождя, палатки, спальные мешки.

Спасательные жилеты. Они должны быть на всех. Снимать их запрещено – детям в особенности.

На протяжении всего маршрута с дровами напряженка, поэтому если группа большая, то на первый ужин лучше подготовить дрова заранее.

Вода. Брали с собой 30 литров – хватило до родничка на Спас-Купалище на четверых взрослых и четверых детей.

Еда. Крупы, макароны, тушенка, супы и так далее: меню составляется заранее на все дни похода.

Аптечка. Брали всё! Зелёнку, перекись водорода, средства от ожогов, лейкопластыри, антигистаминные…

Лягушки для покачивания катамарана.

Котлы

Сам путь:

В пятницу после работы, около пяти часов, мы приехали в поселок Боголюбово, на Нерль. К железнодорожному мосту привезли все вещи на машинах. До половины седьмого собирали катамаран. После чего сплавились вниз по реке.

Первая стоянка (с пятницы на субботу) у нас была прямо напротив храма Покрова на Нерли. Она была выбрана с учетом того, что некоторые участники должны были присоединиться к нам позже, утром. Ночевка в палатках, в обычных спальниках. Для ребенка можно захватить небольшую подушечку (моей дочке ее не хватало).

С утра в субботу завтрак, снятие лагеря, уборка территории. Важно рассказать детям, что после того, как вы оставляете место отдыха, там всё должно быть чисто. Воспитательный момент.

С учетом детей катамаран грузили не как обычно – все опасные и твердые вещи (пила, котлы, топор) укладывали подальше от ребятишек. В центре оставляли свободное место, чтобы можно было расстелить туристические коврики для детей.

Питьевую воду наливали в большие бутылки и в маленькие – так дети могли сами взять их и попить. Хорошо если в доступности у юных путешественников будут сушки, сухари, печенье: пожевать в дороге – самое любимое дело.

Из больших остановок – поселок Оргтруд. Там ходили в магазин и закупались. Ничего не готовили – чисто сухой поек. На этой же стоянке подготовили место для дневного сна на катамаране. И дети отрубились на дневной сон. Купаться старались до выхода в Клязьму. В Нерли хорошие песчаные пляжи и чистая вода.

Потом – переход по Клязьме. Вторая ночевка на берегу около деревни Богданцево. Пришли туда уже почти в семь вечера, все хорошие места заняты рыбаками. Так что стоянку искали еще минут 20. Встали пониже, но тоже на хорошем месте. Дети на любой стоянке выгружаются самыми первыми, а с ними один взрослый. Первое, что делается – применяется средство от комаров. Детей переодевают, если это нужно. Дальше – сбор лагеря, ужин на костре и спать!

В воскресенье утром нам оставалось примерно два часа ходу. Наше место назначения – Спас-Купалище. Однако в этом году мы впервые до него не дошли. Река Судогда изменила русло, теперь она впадает в Клязьму на километр ближе, чем раньше. И нам пришлось встать прямо на косе. Зато купались все воскресенье – и в Судогде, и в Клязьме. В четыре часа пополудни пришла машина и всех увезла в город.

Развлечения:

Развлечения у детей были самые разнообразные! Плывя на катамаране – купались, ловили жуков, пели песни, грызли сушки. На суше – догонялки, костер, исследование территории. Игрушки брали, но особого интереса к ним не было – природа лучше. Как только катамаран вытаскивали на берег, дети забирались на него и играли в капитанов. Вот это было лучшее развлечение!

Стоимость:

Стоимость похода складывалась из доставки нас на место отправки и выезда с конечного пункта – 2000 рублей. Еда – около 5000 в совокупности. Аренда катамарана – 1500-2000 рублей/сутки, спасжилет – 50-100 рублей/сутки.

Юлия Митина

Фотографии предоставлены Ольгой Ботвиновой