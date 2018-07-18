Как снимать еду, чтобы было красиво

“Ум отъешь, так вкусно!” Примерно такие мысли посещают, когда где-нибудь перед самым обедом наткнешься в соцсетях на фотографии еды. Это дело рук профессиональных фуд-фотографов (от английского food – еда). Они умеют снимать еду так, что после этого хочется попробовать блюдо незамедлительно. Мы встретились с популярным владимирским фуд-фотографом Екатериной, которую в Интернете знают под ником Vokki Laine, и спросили, насколько сложно самому снимать еду, и как научиться это делать.

Как ты научилась снимать еду? Проходила специальные курсы?

– Лично я училась сама. Проходила дистанционные лекции, параллельно практиковалась. Я вживую никуда никогда не ходила, все знания получала только дистанционно. Просто все самые эффективные и интересные курсы в Москве и в Санкт-Петербурге, а чтобы туда, приехать нужно и время выделить, и средства. А это проблематично.

А как с фуд-фотографией обстоят дела во Владимире?

– На самом деле фуд-фотография не самое популярное, что есть во Владимире. Потому что у нас каждый третий фотограф, и все думают, что если умеют снимать портреты или пейзажи, то умеют делать и фуд-фотографию. Хотя это не так.

А в чем сложность? Еда же не двигается, ее не нужно просить улыбнуться или принять определенную позу, передать настроение…

– Самое сложное – это понимание того, как в итоге будет выглядеть еда. Потому что когда ты снимаешь людей, ты через разговор, через поведение понимаешь, чего они хотят. Но с едой дело обстоит сложнее. Тебе самому нужно представлять, что ты хочешь видеть в итоге. Например, если ты снимаешь стейк, ты должен понимать, что по результату у тебя должен быть сочный, блестящий кусок вкусного мяса. А не то, что сейчас лежит такое тусклое перед тобой. Бывает даже такое, что овощи недоваривают. Потому что, когда они полностью сварены, они теряют яркость и цвет. Поэтому многие блюда на фотографии в реальности употреблять нельзя. Они могут быть недоготовлены.

Вторая проблема – поиск идей. Чтобы было много мыслей, задумок, ракурсов, возможностей, надо постоянно изучать тематические паблики, журналы. А иначе будут выходить абсолютно одинаковые фотографии, которые быстро надоедят и фотографу, и клиентам.

И наконец, здесь мало что можно сделать фотошопом. Если ты изначально плохо выстроил композицию или поставил свет, улучшить такую фотографию уже не получится.

Основные правила фуд-фотографии от Vokki Laine:

Блюдо

Блюдо должно быть свежим. Это очень важно, потому что в фотошопе ты не сделаешь его только что приготовленным. Оно должно в действительности выглядеть нормально. Пусть даже будет немного сыровато, главное – чтобы выглядело презентабельно.

Свет

Я да и, наверное, все фуд-фотографы начинали снимать с дневным светом. Чтобы научиться азам, это наиболее подходящий вариант. Поставить еду ближе к окну и снимать. Когда фотограф научится выстраивать композицию и пользоваться дневным светом, можно начинать ставить профессиональный свет.

Фон

Если снять на обычном столе, все будет выглядеть убого. Поначалу можно пользоваться правилом контрастов. То есть на черном снимать светлое, на светлом – темное. В дальнейшем можно, конечно, пробовать снимать черное на черном – но это уже когда появится навык и будет приобретен профессиональный свет, который еще надо уметь правильно выставить.

Объектив

Фотоаппаратом на широкоугольный объектив невозможно снять еду – все “поплывет”. А в телефонах тоже стоят широкоугольники. Что же делать? Надо просто знать определенные углы съемки. Надо запомнить только два положения, из которых можно снимать, – сверху и ровно сбоку.

А вообще, если вам интересен мир фуд-фотографии, то самое главное условие – просто начните этим заниматься. Материала в Интернете море, вопрос только в вашем времени и “упертости”. Если вам не хватает мотивации, вспомните, что обычно фуд-фотографов кормят после съемки!

Юлия Митина

Фото: Vokki Laine