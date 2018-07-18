Как проснуться и сразу зарядиться позитивом?

Как просыпаться, чтобы быть всегда бодрым и позитивным человеком? Точный ответ на этот вопрос знает главный редактор радио “ENERGY-Владимир”. Потому что без улыбки на такую работу приходить просто запрещается! Читайте советы Федора Гагарина!

Я не ведущий утреннего шоу на радио ENERGY, а главный редактор, но по утрам выгляжу не хуже. Потому с удовольствием поделюсь секретом хорошего настроения и заряда бодрости по утрам.

Пробуждение в фазу быстрого сна

Главное, даже не во сколько вы засыпаете или просыпаетесь. Главное – проснуться в фазу быстрого сна. В этот момент организм наиболее приближен к бодрствованию, поэтому вставать намного легче. Рассчитать ее несложно, есть множество приложений и специальные фитнес-часы. Например, для меня это семь часов утра.

Каша, каша и еще раз каша!

Как и все, я иду ванную и примерно 10-15 минут трачу на то, чтобы умыться, почистить зубы, сходить в душ. Короче, привести себя в порядок. Благо я не девушка и краситься мне не надо. После чего я начинаю готовить себе завтрак. Здесь все просто – каши, каши и только каши. Такой плотный завтрак сразу пробуждает организм, заряжает энергией. А главное – перекусить какой-нибудь булочкой не захочется до обеда! ЗОЖ – залог хорошей работоспособности.

Чтение позитивных новостей

После еды я смотрю ленту новостей. Быть в курсе событий в своем городе и мире невероятно важно любому современному человеку. Так, потихоньку начинает пробуждаться и настраиваться на работу мозг. Можно посмотреть веселые видео, например, как потягивается какая-нибудь кошечка. После таких милых видео настроение улучшается само собой!

Физическая активность

Крайне необходимо делать утреннюю зарядку. Выделите на это хотя бы 10 минут. Это не так много. А лучше прогуляться до работы пешком. Тогда заряд бодрости будет на максимуме. Это довольно простые советы, но лучше них я ничего не знаю. Главное – начать их выполнять. Тогда вы почувствуете, что начали свое утро правильно!

Юлия Митина