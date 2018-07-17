Владимирская девушка поборется за звание “Мисс Туризм России 2018”

Сегодня стартует всероссийский конкурс красоты и таланта “Мисс Туризм России 2018”. В нем примет участие наша с вами землячка Дарья Блинова. Даша уже опытная модель, прошла несколько конкурсов, поэтому наверняка сможет достойно представить наш город. Конкурс “Мисс Туризм Россия” – очень престижный, достаточно сказать, что его позапрошлогодняя победительница Юлия Полячихина в этом году завоевала титул “Мисс Россия”. Так что для отечественных красавиц это трамплин на самую вершину. Перед отъездом мы пообщались с Дашей.

Как проходила подготовка к конкурсу?

– Вcё не так сложно, как кажется. Это не первый мой конкурс. Я участвовала в конкурсе “Мисс ВлГУ 2016”, там получила титул – «1-я Вице-Мисс ВлГУ 2016». Сейчас я прошла кастинг на конкурс “Владимирская красавица 2018”. Поэтому готовиться к таким мероприятиям мне не впервой. Держу себя в тонусе, слежу за фигурой, очень помогают правильное питание и спорт. Плюс мне очень помогают в модельном агентстве “Жанна”, где я работаю.

Что от тебя потребуют на конкурсе?

– Присутствовать! А если серьёзно, нужно большое количество нарядов, национальный костюм, флаг Владимирской области и многие другие вещи. Ведь конкурс длится с 17 по 22 июля. На каждом этапе девушки участвуют в различных конкурсах. Например, 18 июля пройдет соревнование “Мисс Интеллект”, 19 июля каждая из нас должна провести презентацию региона, в тот же день пройдет конкурс “Мисс Талант”, 20 июля – “Мисс Бикини”, 21 июля – “Мисс Дружба”. На конкурсе талантов я буду читать стихи Эдуарда Асадова. А обладательницу титула “Мисс Дружба” определяют сами девочки – выбирают самую добрую, общительную и дружелюбную. В общем, программа будет достаточно напряженная, силы мне пригодятся.

А мы, жители Владимира, можем тебе чем-то помочь?

– Конечно, своей поддержкой! Будет великолепно, если владимирцы смогут помочь мне в голосовании. А если все сложится хорошо, то велика вероятность попадания на конкурс “Мисс Россия”. Я очень надеюсь, что всё самое лучшее ещё впереди!

Юлия Митина

Фото из личного архива Дарьи Блиновой