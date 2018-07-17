Кот в доме: инструкция по совместному проживанию

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Если в вашем доме живет кот, то вы считаетесь хозяином жилплощади только на бумаге. На самом деле все вещи и поверхности в доме принадлежат вашему Барсику. Конечно, вам хочется оставить хоть что-то в квартире в своей власти, ну и кота не обидеть. Для тех, кто хочет сделать жизнь кота и свою чуточку удобнее и лучше и при этом не потратить целое состояние, мы подобрали несколько лайфхаков.
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Спасаем мебель!
Коты очень любят точить когти о ковер, диван, стул или другие предметы недешевой мебели. Чтобы защитить ее, оберните веревкой ножки журнального столика. Получится импровизированная когтеточка. Кот сразу поймет, что это специально для него, и перестанет точить когти обо все, что попало.
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Сохраняем приятный запах в квартире
Чтобы кошачий лоток не приносил неудобств и не разносил “ароматы” по квартире, достаточно положить несколько листочков зеленого чая в ваш наполнитель. Кота это не смутит, а вот вас спасет от специфического запаха.
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Как отвадить кота от цветов
Если вы все цветы будете держать в террариумах – это идеальный способ оградить растения от лап своего питомца. Террариумы очень тяжелые, и поэтому кот даже не сможет их подвинуть (если только у вас дома не живет рысь или леопард). Если не хотите заморачиваться с террариумами, то можно просто разложить вокруг цветов еловые шишки. Тогда коту будет неудобно ходить. И он перестанет издеваться над цветами.
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Обрабатываем от блох кота самостоятельно
Сделать противоблошиный репеллент самим не составит труда. Для этого понадобятся:
- чистая бутылочка с пульверизатором;
- 2 стакана воды;
- 2 столовые ложки настойки гамамелиса;
- 1 большой лимон, порезанный дольками;
- горсть свежих веточек или столовая ложка сушёной лаванды;
- кастрюля.
Для начала нужно смешать все ингредиенты, кроме гамамелиса, в кастрюле. Поварите всю смесь на огне в течение 30 минут. После чего процедите ее через дуршлаг. Она должна приятно пахнуть цитрусами. На этом этапе уже можно добавить гамамелис и перелить в бутылку. Хранить лучше в холодильнике. Брызгать на кота, аккуратно перебирая шерсть руками, раз в неделю. Блох не будет точно, правда, кот вряд ли будет в восторге от такой процедуры.
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Мебель и кот
Если вы не хотите, чтоб кот запрыгивал на диван или лазил в шкаф, есть одно действенное средство, которое тоже можно сделать самим. Для этого нужно:
- чистая бутылочка с пульверизатором;
- немного жидкого мыла;
- лимонное масло;
- масло эвкалипта;
- вода.
Налейте немного воды в бутылку и добавьте несколько капель жидкого мыла. Лучше брать прозрачное мыло, чтобы от него не оставалось следов. После чего добавьте туда же по 10 капель лимонного и эвкалиптового масла. И тщательно взболтайте. Потом можете заполнить бутылку полностью, перемешать и брызгать в том месте, где не хотите видеть кота.
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Игрушка для кота своими руками
Можно своими руками сделать забавную и интересную игрушку для кота – коробку с мячиком. Сделайте ее, а дальше кот займет себя сам! Разметьте места на коробке, в которых вы сделаете отверстия, как на видео. Можно проделать их в шахматном или любом другом порядке – на ваше усмотрение. Проделав дырки, протолкните внутрь мячик, и все, игрушка готова!
Юлия Митина
Фото: goodfon.ru
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