Кот в доме: инструкция по совместному проживанию

Если вы не хотите, чтоб кот запрыгивал на диван или лазил в шкаф, есть одно действенное средство, которое тоже можно сделать самим. Для этого нужно:

чистая бутылочка с пульверизатором;

немного жидкого мыла;

лимонное масло;

масло эвкалипта;

вода.

Налейте немного воды в бутылку и добавьте несколько капель жидкого мыла. Лучше брать прозрачное мыло, чтобы от него не оставалось следов. После чего добавьте туда же по 10 капель лимонного и эвкалиптового масла. И тщательно взболтайте. Потом можете заполнить бутылку полностью, перемешать и брызгать в том месте, где не хотите видеть кота.