Пять сериалов, ради которых мы бы хотели вернуться в 90-е

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Как молоды мы были!
В этот воскресный вечер предлагаем совершить ностальгический камбэк в мир сериалов 90-х. Давайте вспомним пять причин, по которым нас было невозможно оторвать от телевизоров в детстве. Особо сентиментальным советуем приготовить платочки!
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"Голубое дерево", Аргентина, 1991 год
Наверное, вы сейчас воскликнули: “Точно! Точно! Смотрели!” “Голубое дерево” – сериал о жизни аргентинских шестиклассников. Как и положено, есть всё: дружба, любовь, тайны и конечно, чудо! Главный фактор успеха картины – талантливые юные актеры. Красавец Даниэль, например, свел с ума многих зрительниц. А мальчики были влюблены в Валерию и белокурую Марианну. Предупреждаем: если вы захотите пересмотреть эту историю снова, запаситесь временем, ведь там почти 200 серий!
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"Простые истины, Россия, 1999 год
Настоящий телероман о жизни молодежи. Школьники тех лет просто прилипали к экрану и шептали: “Ой, как у нас в школе”. Вопросы в сериале поднимались самые актуальные: первая любовь, конфликты с родителями/учителями/одноклассниками, плохие оценки и прогулы. Были представлены все типажи, которые есть в любой настоящей школе – первая красавица, хулиган-двоечник, богатенький сынок, скромница-отличница. А кто этот пухловатый пацан-хулиган в зеленой футболке? Батюшки, да ведь это сам Данила Козловский!
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"Зачарованные", США, 1998 год
Вжух! Магия! Манифик! “Зачарованные” стали прорывом. Мистическая составляющая понравилась зрителям. В центре событий – три очаровательные сестры, которые возвращаются в свой родовой особняк и находят “Книгу Таинств”. С ней сестры становятся могущественными добрыми ведьмами, призванными бороться с темными силами. Не соскучишься!
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"Альф", США, 1986 год
“Альфа” до сих пор цитируют в пабликах интернета, главного героя этого сериала можно увидеть на демотиваторах и аватарках. Миллионер, филантроп, любимец женщин, инопланетянин, дерзкий парень, ворчун и любитель перекусить… Регалий у Альфа много. Его каждую фразу можно высекать в граните или отливать в золоте. Жаль только, что Альф не любит котиков. Но должен же у него быть хотя бы один недостаток!
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"Гарри и Хендерсоны", США, 1987 год
Хендерсоны – обычная американская семья. Гарри – обычный снежный человек. Их свел случай. Хендерсоны сбили Гарри на лесной дороге. Из чувства вины семья простых американцев селит страдальца-йети у себя. И тот радикально меняет их жизнь. За тонкой фантастической оберткой – отличная история про народную дипломатию, диалог культур и тому подобные вещи.
Ольга Андриенко
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