Пять сериалов, ради которых мы бы хотели вернуться в 90-е

“Альфа” до сих пор цитируют в пабликах интернета, главного героя этого сериала можно увидеть на демотиваторах и аватарках. Миллионер, филантроп, любимец женщин, инопланетянин, дерзкий парень, ворчун и любитель перекусить… Регалий у Альфа много. Его каждую фразу можно высекать в граните или отливать в золоте. Жаль только, что Альф не любит котиков. Но должен же у него быть хотя бы один недостаток!