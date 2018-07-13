ДР Цезаря! Не будь Брутом – посмотри!

12 июля 2118 лет назад родился древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель, консул, диктатор и великий понтифик Гай Юлий Цезарь. Если вы хотите поближе познакомиться с этой исторической личностью или просто освежить подзабытую информацию из школьной программы – милости просим на Википедию… У нас же есть Слава Логинов, который выходит на улицы Владимира и задает простым людям вопросы, чтобы те пошевелили мозгами и посмеялись.
Ответы на вопросы:
- Полное имя личности – Гай Юлий Цезарь.
- Цезарь родился 12 июля 100 г. до н.э. и умер 15 марта 44 г. до н.э. (I век).
- Вопрос открытый – каждый вариант ответа одинаково верный и неправильный.
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