ДР Цезаря! Не будь Брутом – посмотри!

12 июля 2118 лет назад родился древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель, консул, диктатор и великий понтифик Гай Юлий Цезарь. Если вы хотите поближе познакомиться с этой исторической личностью или просто освежить подзабытую информацию из школьной программы – милости просим на Википедию… У нас же есть Слава Логинов, который выходит на улицы Владимира и задает простым людям вопросы, чтобы те пошевелили мозгами и посмеялись.

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