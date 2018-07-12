Топ-7 рецептов из кабачков от сотрудников «Призыва»

Татьяна Лысова, обозреватель «Призыв Ру»

Нам понадобятся: молодые кабачки среднего размера, пшено – 1/2 чашки, луковица, чеснок – 5 долек, сыр – 150 г, яйцо – 1 шт., растительное масло – 2 ст.л., мускатный орех, лавровый лист, черный перец, соль – по вкусу.

Кабачки вымойте, высушите, отрежьте жесткие концы и разрежьте каждый поперек на несколько частей длиной примерно 10 см. Из каждой части ложкой выньте мякоть, оставив донышко и стенки толщиной примерно 1,5 см. Для начинки измельчите лук и чеснок и потушите их на сковороде с разогретым маслом до подрумянивания. Добавьте на сковороду промытое пшено и перемешайте с луком и чесноком. Влейте чашку горячей воды, посолите, добавьте тертый мускатный орех, лавровый лист и перец. Аккуратно перемешайте и тушите под крышкой на малом огне до исчезновения воды. Пшенную кашу остудите, добавьте в нее яйцо и 100 г тертого сыра. Нафаршируйте этой массой кабачки, поставьте их на смазанный маслом противень, посыпьте оставшимся тертым сыром и выпекайте в духовке до румяной корочки.