Топ-7 рецептов из кабачков от сотрудников «Призыва»

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Что приготовить из популярного летнего овоща
В нашей области кабачок очень популярен. Он стабильно дает хорошие урожаи. Этот овощ из семейства тыквенных содержит множество витаминов и микроэлементов, легко усваивается организмом и низкокалориен. В кулинарном искусстве существует множество рецептов различных блюд из кабачков: их тушат, жарят, фаршируют, запекают и консервируют. Из этого замечательного овоща готовят закуски, супы, салаты, вторые блюда и даже варенья.
Сотрудники интернет-изданий «Призыв ТВ» и «Призыв Ру» делятся своими любимыми рецептами блюд из кабачков.
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Лодочки с сулугуни и ветчиной
Елена Пляскина, редактор сайта «Призыв ТВ»
Нам понадобятся: маленькие кабачки — 3 шт., ветчина — 200 г, сыр сулугуни — 200 г, чеснок — 2 дольки, сметана — 1 ст., зелень – по вкусу.
Помойте кабачки, разрежьте их вдоль напополам. Ложкой выньте серединку так, чтобы остались бортики. Для начинки измельчите в блендере серединку кабачков, сулугуни, зелень, чеснок. Можно обойтись и без блендера. Кабачки, чеснок и сулугуни мелко натрите, зелень нарежьте. Смешайте все со сметаной. Ветчину нарежьте кубиками или соломкой. Лодочки положите на противень, смазанный растительным маслом. Положите в них ветчину, а сверху сырную массу. Запекайте в хорошо разогретой духовке 20 минут.
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Кабачки по-средиземноморски
Андрей Чегодаев, редактор сайта «Призыв Ру»
Вымытые молодые кабачки разрежьте по диагонали кружочками толщиной около 1 см. Сложите их в миску, посолите, сбрызните оливковым маслом для жарки и посыпьте сухим базиликом, майораном и черным перцем. Хорошенько все перемешайте, чтобы кружочки кабачка напитались маслом и специями. Выложите их в электрогриль и выпекайте в нем до появления на ломтиках аппетитных коричневых полосок. Закуска хороша как с пылу с жару, так и остывшая, из холодильника.
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Фаршированное чудо
Юлия Степанова, директор по маркетингу
Нам понадобятся: молодой кабачок среднего размера, фарш мясной – 500 г, чеснок – 3 дольки, помидоры – 2 шт., сыр – 100 г, зелень и майонез – по вкусу.
Помойте кабачок и нарежьте кружками толщиной около 1,5 см. Выньте из них мякоть так, чтобы получилось кольцо с шириной стенок 1,5-2 см. Противень покройте пергаментной бумагой для выпечки и выложите на него кольца кабачка. Пустоту в них заполните фаршем (я обычно беру куриный). Сверху посыпьте мелко порезанным чесноком и положите кружок помидора. На него – немного майонеза, измельченную свежую зелень и натертый сыр. Поставьте в умеренно нагретую духовку 30-40 минут. Блюдо можно есть как в горячем, так и холодном виде.
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Сытная закуска
Елена Бартенева, контент-менеджер
Нам понадобятся: молодые кабачки среднего размера – 2 шт., мука – 3 ст.л., сыр – 150 г, чеснок – 4 зубчика, майонез – 4 ст.л., грецкие орехи, соль, специи, зелень – по вкусу.
Помытые кабачки нарежьте кружочками толщиной в один сантиметр, чтобы они быстрее прожарились. Для начинки натрите сыр, мелко порубите чеснок, грецкие орехи и смешайте все с майонезом. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Кабачковые кружки обваляйте в муке и выложите на сковороду. Поджарьте кабачки с одной стороны, переверните их, положите на них тонким слоем начинку и жарьте до готовности. Готовность кабачков проверяют вилкой: если проходит легко – значит, готово.
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Овощной шашлык
Ольга Ефремова, обозреватель «Призыв ТВ»
Нам понадобятся: кабачки свежие среднего размера – 2 шт., болгарский перец – 1 шт., помидоры – 2 шт., баклажан – 1 шт., майонез – 3 ст.л., соль, зелень, специи – по вкусу.
Помойте тщательно все овощи. Кабачки, баклажан и помидоры нарежьте кольцами толщиной не менее 1,5 см. Болгарский перец нарежьте вдоль на крупные дольки и очистите от семян. Сложите нарезанные овощи в большую миску, посолите их, добавьте специи и майонез. Можете измельчить в миску с сочными овощами рубленую зелень и ароматный чеснок. Тщательно всё перемешайте, чтобы каждый кусочек был в соусе. Сразу же, без отстаивания и пропитки, нанизывайте овощи на шампура и пеките их до подрумянивания.
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Нежные блинчики
Полина Тарбеева, обозреватель «Призыв ТВ»
Нам понадобятся: 1 кабачок среднего размера, 1 яйцо, 1 ст. молока, 2/3 стакана муки, 1/2 ч. л. соли, растительное масло для жарки.
Помойте кабачок, очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, соль и перемешайте. Влейте молоко и снова перемешайте. Продолжая мешать, постепенно всыпьте муку. Должно получиться негустое тесто для блинов. Если тесто получится слишком густым, блины будут толстыми и сломаются при сворачивании. Жарьте блинчики на разогретой с растительным маслом сковороде на среднем огне до золотистого цвета.
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Бочонки с секретом
Татьяна Лысова, обозреватель «Призыв Ру»
Нам понадобятся: молодые кабачки среднего размера, пшено – 1/2 чашки, луковица, чеснок – 5 долек, сыр – 150 г, яйцо – 1 шт., растительное масло – 2 ст.л., мускатный орех, лавровый лист, черный перец, соль – по вкусу.
Кабачки вымойте, высушите, отрежьте жесткие концы и разрежьте каждый поперек на несколько частей длиной примерно 10 см. Из каждой части ложкой выньте мякоть, оставив донышко и стенки толщиной примерно 1,5 см. Для начинки измельчите лук и чеснок и потушите их на сковороде с разогретым маслом до подрумянивания. Добавьте на сковороду промытое пшено и перемешайте с луком и чесноком. Влейте чашку горячей воды, посолите, добавьте тертый мускатный орех, лавровый лист и перец. Аккуратно перемешайте и тушите под крышкой на малом огне до исчезновения воды. Пшенную кашу остудите, добавьте в нее яйцо и 100 г тертого сыра. Нафаршируйте этой массой кабачки, поставьте их на смазанный маслом противень, посыпьте оставшимся тертым сыром и выпекайте в духовке до румяной корочки.
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