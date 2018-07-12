С днем фотографа!

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Улыбнитесь, вас снимают!
Сегодня – день фотографа! Каждый приходит к фотографии по-своему – кому-то мама и папа дарят фотоаппарат на день рождения, кто-то делает первые снимки на телефон. Мы решили расспросить известных владимирских мастеров фотографии, как у них в руках оказался фотоаппарат и что для них фотография.
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Владимир Чучадеев, фотограф-журналист
Сначала я работал оператором на “ТВ-6 Владимир”, а потом уехал в Москву на НТВ. После возвращения меня не взяли обратно на телевидение. И тут ко мне обратился тогдашний главный редактор “Владимирских ведомостей” Петр Фокин, предложил купить камеру и пойти работать фотографом в газету. Собственно, так и сложилось.
Для меня фотография – это отображение своего взгляда на вещи, переложенное на картинку. Я уже не могу просто ходить по улице, ведь ты идёшь и мыслишь образами. Налево посмотришь – складывается картинка, направо – та же история. Фотография сродни наркотику, оторваться уже не можешь.
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Петр Соколов, ветеран и легенда владимирской фотографииПо специальности я учитель русского языка и литературы. Когда я устраивался на работу во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, думал, что попаду в специализированный отдел редких книг. Вышло всё иначе, и устроился я хранителем. Со мной в отделе работали двое квалифицированных фотографов, которые работали на всю область. Я единственное, что умел – это резкость навести и нажать на кнопку. В силу их занятости иногда мне приходилось ангажировать сотрудников газеты “Призыв”, но и этого не хватало. Пришлось учиться самому. В 96-м году уже я устроился работать в “Молву” – ну, так и пошло.
Для меня фотография – увлекательнейшее дело, дело жизни. Камера всегда под рукой. Мне в этой жизни довелось возродить Владимирский фотоклуб, сами понимаете, сколько это для меня значит.
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Анна Гурова, свадебный фотограф
Первые снимки я делала, наверное, в десятилетнем возрасте. У меня папа занимался фотографией, и дома стояла целая коробка негативов, которые смотрели иногда, как диафильмы. То есть и камеры дома лежали, и плёнка была. Ну а, наверное, в 17 лет мне подарили первую цифровую “мыльницу”, с которой я уже не расставалась. “Зеркалка” появилась, когда родители поехали в отпуск, а я осталась тут, просто попросив их отдать мне мой “отдых” деньгами. Пошла и купила свою первую зеркальную камеру. Но я не осознавала , что к камере нужны еще флэшки, сумка… Пришлось потратить и те деньги, которые мне оставили на еду. Неделю жила на пирожных, которыми подкармливали друзья.
Для меня фотография – это способ познания мира. Но с другой стороны, я также учусь у людей, которых снимаю, познаю их и их мироощущение.
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Константин Захаров, студийный фотограф
Пристрастился к фотографии я с детства. Первый “Зенит”, мне кажется, был всегда рядом. В 2004 году приобрел первую цифровую камеру, так и пошло потихонечку, что это переросло в профессию.
Фотография – это всё. Самовыражение, обучение, творчество и способ заработка. Прежде всего, это отражение моего взгляда на мир и способ показать его другим.
Какой бы по мнению людей со стороны ни казалась профессия фотографа, на деле оказывается, что всё не так. Но это не покидает даже во сне и во многом определяет взгляд на жизнь вообще.
Константин Миронов
Фото: wallbox.ru
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