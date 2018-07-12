С днем фотографа!

Первые снимки я делала, наверное, в десятилетнем возрасте. У меня папа занимался фотографией, и дома стояла целая коробка негативов, которые смотрели иногда, как диафильмы. То есть и камеры дома лежали, и плёнка была. Ну а, наверное, в 17 лет мне подарили первую цифровую “мыльницу”, с которой я уже не расставалась. “Зеркалка” появилась, когда родители поехали в отпуск, а я осталась тут, просто попросив их отдать мне мой “отдых” деньгами. Пошла и купила свою первую зеркальную камеру. Но я не осознавала , что к камере нужны еще флэшки, сумка… Пришлось потратить и те деньги, которые мне оставили на еду. Неделю жила на пирожных, которыми подкармливали друзья.

Для меня фотография – это способ познания мира. Но с другой стороны, я также учусь у людей, которых снимаю, познаю их и их мироощущение.