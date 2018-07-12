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Петр и Павел день убавил!

Изучаем приметы и традиции Петрова дня

Сегодня отмечается большой православный праздник – день святых Петра и Павла, завершающий Петров пост. Как и большинство других религиозных праздников в нашей стране, день Петра и Павла за долгую историю оброс приметами, правилами и традициями. Мы собрали для вас все основные нюансы этого дня.

Фото: new.wow38.ru

Традиции

Период с 12 июля по 5 августа считается временем летних свадеб. По поверью, все браки, заключенные в это время, будут счастливыми.

К Петрову дню делают генеральную уборку и ходят в церковь. А утром встречают рассвет.

На Петров день все делали на троих. Накрывали стол, готовили, собирали урожай и так далее.

Женщины на Петров день шли искать желтую траву. Думали, что благодаря ей молока у коров будет больше.

Фото: svajksta.by

Правила

Как и в любой православный праздник, на день Петра и Павла нельзя много работать. Исключаются полностью работы в саду и огороде, уборка дома. На мелкие бытовые работы и ремонт ограничения не распространяются.

За столом на день Петра и Павла не пьют алкоголь. А еще не убирают после ужина со стола. Считается, что вся пища на столе остается для душ умерших родственников, которые навещают своих родных.

На день Петра и Павла наши предки избегали купаться в водоемах.

Приметы

Сегодня стоит прислушаться к пению кукушки. Если не слышно кукушки, значит, зима будет ранняя. Если кукушку слышно в сам праздник и несколько дней после – зима будет теплой и наступит поздно.

Фото: sibirds.ru

Если сегодня будет дождь, то урожай жди хороший.

“Петр и Павел день убавил” – так говорят в народе. Действительно, с сегодняшнего дня световой день убывает.

“Придет Петрок – сорвет листок” – а еще с сегодняшнего дня начинают падать листья.

На Петров день ясно – год будет хорошим.

Фото: yandex.ru

Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье.

Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.

Сон на Петров день считается вещим. И может исполниться на седьмой день.

Юлия Митина

Фото: divnoje.ru

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