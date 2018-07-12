Сегодня отмечается большой православный праздник – день святых Петра и Павла, завершающий Петров пост. Как и большинство других религиозных праздников в нашей стране, день Петра и Павла за долгую историю оброс приметами, правилами и традициями. Мы собрали для вас все основные нюансы этого дня.

Традиции



Период с 12 июля по 5 августа считается временем летних свадеб. По поверью, все браки, заключенные в это время, будут счастливыми.

К Петрову дню делают генеральную уборку и ходят в церковь. А утром встречают рассвет.

На Петров день все делали на троих. Накрывали стол, готовили, собирали урожай и так далее.

Женщины на Петров день шли искать желтую траву. Думали, что благодаря ей молока у коров будет больше.

Правила

Как и в любой православный праздник, на день Петра и Павла нельзя много работать. Исключаются полностью работы в саду и огороде, уборка дома. На мелкие бытовые работы и ремонт ограничения не распространяются.

За столом на день Петра и Павла не пьют алкоголь. А еще не убирают после ужина со стола. Считается, что вся пища на столе остается для душ умерших родственников, которые навещают своих родных.

На день Петра и Павла наши предки избегали купаться в водоемах.

Приметы



Сегодня стоит прислушаться к пению кукушки. Если не слышно кукушки, значит, зима будет ранняя. Если кукушку слышно в сам праздник и несколько дней после – зима будет теплой и наступит поздно.

Если сегодня будет дождь, то урожай жди хороший.

“Петр и Павел день убавил” – так говорят в народе. Действительно, с сегодняшнего дня световой день убывает.

“Придет Петрок – сорвет листок” – а еще с сегодняшнего дня начинают падать листья.

На Петров день ясно – год будет хорошим.

Если дождь льет, то ещё сорок дней будет ненастье.

Если утром есть роса, то день будет солнечным. Отсутствие утренней росы предвещает дождь.

Сон на Петров день считается вещим. И может исполниться на седьмой день.

Юлия Митина

Фото: divnoje.ru