Народно-футбольная дипломатия по-владимирски

Чемпионат мира по футболу продемонстрировал иностранным болельщикам другую Россию – не ту, которая присутствует на полосах газет, сайтах и в эфире телекомпаний, а обычную, живущую своей жизнью и готовую как следует встретить гостей. В итоге в соцсетях на всем протяжении мира появлялись вот такие посты зарубежных фанатов: “Единственные два англичанина во Владимире, мы поболтали с русскими в баре. Настоящее взаимное уважение. Они даже купили нам подарки. Надеюсь, что медиа это заметят, потому что русские делают для нас все. Если мы не выиграем этот чемпионат, надеюсь, это сделает Россия”. Эту запись в своем Фейсбуке сделал второго июля британец Шон Тэнси. К сожалению, ни России, ни Англии уже не удастся выиграть кубок (впрочем, у англичан есть еще надежда на бронзовые медали). Но кто же произвел такое впечатление на английских фанов? Мы пообщались с Вероникой Шляпужниковой, жительницей Владимира, которая сделала так, что англичане влюбились в Россию.