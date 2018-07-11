В ВлГУ слепили русские пельмени с английским акцентом

– Я никогда не готовила ни одного русского блюда. Пельмени я еще не пробовала, но мне кажется, что это очень вкусно и интересно. В нашей семье вообще любят готовить изделия с фаршем. Когда я приеду, обязательно маме расскажу, покажу, и мы попробуем их приготовить, – жизнерадостно рассказывает мне Эбигейл Вильямс.

Студентка Ноттингемского университета Эбигейл приехала во Владимир три дня назад и уже успела полюбоваться его видами. Но не только красота города поразила девушку, но и русская национальная кухня. Настоящие русские пельмени она готовит вместе с другими британскими студентами. Ребята приехали на стажировку во Владимирский государственный университет. Но, как говорится, не учебой единой – российские преподаватели на день забыли учительскую строгость и сдержанность и провели для гостей “пельменный” мастер-класс.

На мастер-классе шумно и весело. Одни студенты беззаботно разговаривают между собой, другие кучкуются у стола, на котором уже все ждет своего часа: мука, вода, соль и различные мисочки под начинку. Наконец, преподаватели начинают обучать британских студентов главной пельменной науке – как правильно вымесить тесто и вылепить пельмени. Рецепт вроде бы простой, но даже русскому человеку иногда тяжело с первого раза слепить симпатичную пельмешку, а для студента-иностранца это сложно вдвойне.

– До этого я не пробовала пельмени. В Великобритании похожего блюда нет, но можно купить, например, пельмени в азиатских или китайских ресторанах. Они так же называются, но это другое. Они отличаются от классических русских, – признается Эмилия Мартинец.

– Дома я их готовить не стану. Трудно, – сокрушенно вздыхает Ларс Ридхал.

Кроме пельменей, студенты из Великобритании готовили также аппетитные вареники с начинкой из картофеля с грибами.

– Некоторые из наших студентов – вегетарианцы. Я думаю, что приготовить вареники было бы очень уместно, ведь их можно делать без мяса и молочных продуктов, – преподаватель из Ноттингема Полли Макмайкл тоже попробовала свои силы в лепке.

Похоже, англичане поняли главную идею пельменей: это блюдо невозможно готовить одному, поэтому лепка пельменей – отличный повод собрать друзей и близких. Термин “тимбилдинг” придумали британцы, а лучший способ тимбилдинга – мы.

После лепки (и дегустации, конечно!) британские студенты почувствовали себя полностью готовыми к вечеру. Ведь впереди у них – как минимум полтора часа нервов и волнения. Сегодня Англия играет с хорватами за выход в финал ЧМ-2018, а ребята будут поддерживать свою сборную в одном из баров Владимира.

Ксения Пискунова

Фото: Ксения Пискунова/Prizyv.ru