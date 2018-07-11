Что вы знаете о шоколаде?

Кто первым стал делать шоколад? Персы Французы Индейцы майя Правильно! Неправильно! -

Как называли шоколад испанские конкистадоры, которые первыми доставили его в Европу из Южной Америки в XVI веке? «Пища богов» «Черное золото» «Дары предков» Правильно! Неправильно! -

В каком качестве шоколад использовала мадам Помпадур? Как афродизиак Как косметические маски Как омолаживающее средство Правильно! Неправильно! -

В какой стране было организовано первое промышленное производство шоколадных плиток? Бельгия Франция Швейцария Правильно! Неправильно! -

Кому принадлежит идея шоколадных Дедов Морозов и зайцев? Николаю II Купцу Абрикосову Никите Хрущеву Правильно! Неправильно! -

Какая кондитерская фабрика является самым крупным производителем шоколада в России? «Красный Октябрь», Москва Фабрика имени Крупской, Санкт-Петербург «Крафт Фудс», Покров Владимирской области Правильно! Неправильно! -

Какой шоколад считается в нашей стране народным? «Осенний вальс» «Гвардейский» «Аленка» Правильно! Неправильно! -

Где еще, кроме пищевой промышленности, используется шоколад? В педагогике В косметологии В фармацевтике Правильно! Неправильно! -

Почему шоколад так популярен во всем мире? Он способен снижать массу тела Он способен замедлять процессы старения Он улучшает настроение и поддерживает тонус организма Правильно! Неправильно! -