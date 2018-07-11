Что вы знаете о шоколаде?

Кто первым стал делать шоколад?
Правильно!
Неправильно!
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Как называли шоколад испанские конкистадоры, которые первыми доставили его в Европу из Южной Америки в XVI веке?
Правильно!
Неправильно!
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В каком качестве шоколад использовала мадам Помпадур?
Правильно!
Неправильно!
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В какой стране было организовано первое промышленное производство шоколадных плиток?
Правильно!
Неправильно!
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Кому принадлежит идея шоколадных Дедов Морозов и зайцев?
Правильно!
Неправильно!
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Какая кондитерская фабрика является самым крупным производителем шоколада в России?
Правильно!
Неправильно!
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Какой шоколад считается в нашей стране народным?
Правильно!
Неправильно!
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Где еще, кроме пищевой промышленности, используется шоколад?
Правильно!
Неправильно!
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Почему шоколад так популярен во всем мире?
Правильно!
Неправильно!
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Где стоит памятник шоколаду?
Правильно!
Неправильно!
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