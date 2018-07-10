Школьники бродили по Владимиру XVIII века

Не «город Владимир», а «град». У Дмитриевского собора не один купол, а несколько. На чертеже города 1715 года много удивительного. То, чего сейчас уже просто нет либо разительно изменилось, можно увидеть на этой карте. Исследователями уходящей городской натуры на днях оказались школьники областного центра. Они сравнили Владимир XVIII века и современный город. Этот квест был частью образовательного проекта «Юные исследователи», который совместно реализовали ВлГУ и владимирская школа № 29.

«Интересно, были ли в те времена кирпичи?» – спросил юный исследователь. Как часто простые вещи ставят в ступор и взрослого! Не каждый ответит на этот вопрос. Но на то и квест, чтобы учиться. «Обожженный кирпич на Руси используют с конца XV века», – был ответ. Плюс один в копилку общей эрудиции.

«Почему Золотые ворота на карте XVIII века выглядят не так, как сейчас?» – новый интересующий школьников вопрос. Одна из самых главных достопримечательностей города на чертеже ещё не имеет округлых башен. Добавили их лишь в конце XVIII столетия в ходе реконструкции по проекту архитектора Чистякова.

Особый интерес вызвал поиск Ивановского моста в центральной части города. Сам факт того, что в городе был такой мост, удивит многих местных жителей. А вот был! Этот деревянный мост когда-то соединял две части города – Кремль и Ветшаный город – и был ликвидирован при засыпке рва в XIX веке.

С навигацией у маленьких исследователей проблем не было, хотя маршруту, по которому они шли, уже свыше трехсот лет. Город изменился, но не настолько, что по старым картам его не узнать. Однако это общие черты – основные исторические здания, дороги, площади… А ведь лицо города – это не только они, но и другие строения, люди с особенностями одежды и поведения, афиши, даже звуки (два столетия назад во Владимире слышался колокольный звон и цокот копыт по булыжной мостовой, сейчас – рёв машин). А каков был ландшафт? А как отдыхали владимирцы? Масса нюансов, а значит, исторические квесты можно и нужно проводить.

Ребята смогли узнать свой родной город лучше, сильнее его полюбили. Ведь когда начинаешь понимать, как интересен твой родной край, как он живёт и развивается, то проникаешься к нему еще большей нежностью и теплотой.

Ксения Пискунова,

студентка 2-го курса отделения “Журналистика” ВлГУ