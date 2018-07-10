Парк “Зарядье” – взгляд из Владимира

Чуть менее года назад в Москве, рядом с Красной площадью, на месте снесенной гостиницы “Россия” произошло чудо. На вновь образовавшемся строительном пустыре появился не очередной торговый центр, не гостиница, а современное общественное пространство нового типа – парк “Зарядье”. Проектировала его международная команда архитекторов, которые создавали общественные пространства в ведущих странах мира. Теперь в Москве появилась новая точка притяжения, открывающая невероятные и непривычные глазу исторические виды на Кремль и храм Василия Блаженного. Только посмотрите на это фото!

Таких видов на Кремль в Москве не было уже много десятилетий, если даже не веков. Представляете, в прямой видимости Кремля – пчелы, бабочки, свежий воздух, луговые цветы, вода, кувшинки, лилии! После бетонно-асфальтового центра Москвы все это в первые минуты посещения парка вводит даже в некий ступор, шок – настолько непривычная картина.

Но я как член правления одного из владимирских ТСЖ, гуляя в этом парке, задался вот какими мыслями. За подобного рода поросль из пижмы, тысячелистника и прочих сорных растений высотой явно больше 15 см во Владимире накладывается довольно крупный штраф. Именно поэтому звук двигателей триммера стал “родным” для всех владимирцев и заменяет нам будильники. Мне кажется, наших городских чиновников, представителей Госжилинспекции, в частности комиссию, отвечающую за программу формирования комфортной городской среды, нужно обязательно свозить в “Зарядье”. Организованно, на экскурсию.

Да вообще всем нужно посетить это произведение паркового строительства – просто для того, чтобы понять, что современный парк не имеет ничего общего с асфальтовыми дорожками, зеленым полуметровым забором и высоченными деревьями (а ведь примерно так и выглядят наши парки). Сельский бурьян у стен самого Кремля, созданный с привлечением международной команды архитекторов, гарантирует разрыв шаблонов.

По-моему, это лучшее, что случалось с Москвой в последние годы. Шикарные деревянные лавочки спроектированы так, что, несмотря на колоссально высокую загруженность парка, у вас появляется реальная возможность устроить пикник. При этом субъективно возникает ощущение настоящего единения с природой, как будто выехал далеко за город. И все же ты в центре одной из крупнейших европейских столиц!

Самое интересное, устроив пикник в “Зарядье” на лавочках, по привычке начинаешь искать урну рядом, а ее нет! Сначала я было возмутился, а потом подумал: почему следующий, кто присядет на эту скамейку, должен сидеть рядом с моим мусором в урне? Думаю, поэтому возле лавочек урны отсутствуют, зато вдоль дорожек их очень много, и они все сделаны так, чтобы вписываться в концепцию парка.

Хотя парк и столичный, но ощущения нарочитого богатства, показухи не возникает. Никаких дорогих материалов, посмотрите хотя бы на забор.

Бруски, веревки – все просто. К примеру, в прошлом году в рамках программы благоустройства городской среды в соседнем доме поставили стандартный городской зеленый металлический полуметровый забор. В этом году его снова красили, потому что он уже весь ржавый. И красить придется каждый год. Хотя более практичный забор из бруска и веревки сможет сделать любой трудовик в школе. Так же как и фирменную немецкую детскую площадку, которая не светит ядовитыми цветами, как это обычно происходит на детских площадках Владимира, а органично вписывается в пространство и является уникальной. Неужели мы сами не можем сделать такое и вынуждены заказывать все в Германии?

Зачем я все это пишу? Уровень благоустройства в России, как и развития ЖКХ, застрял в 80-х годах прошлого столетия. Я специально не упоминаю ни парящий мост, ни ледяные пещеры, ни амфитеатр – все это непременно стоит посетить, находясь в “Зарядье”. Но благоустройство парка поражает! По нашим меркам – это нарушение законов, бурьян, самоделки. А по современным меркам – это единение с природой, финансовая грамотность, долгосрочное планирование, эргономика.

И мне искренне хочется верить, что те деньги, которые город и люди сейчас тратят на формирование новой городской среды, будут уходить на формирование современной среды, среды продуманной, а не на закатывание всего и вся в асфальт, с установкой ярко-красных качелей и зеленых металлических заборов. Во Владимире так много пустырей, столько возможностей для развития города, города для людей. Даже исторический центр позволяет находить места для создания светомузыкального фонтана, новых смотровых площадок. Кто знает, может быть, рано или поздно и мы будем любоваться видами Золотых ворот, утопающих в зелени? А почему нет, давайте пофантазируем!

Хотели бы видеть Владимир таким? Лично я – да! Перенимать надо лучшее.

Виктор Волчек

Фото: Виктор Волчек и konsul-777-999.livejournal.com