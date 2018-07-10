Фотография во имя добра

Владимирские зоозащитники отметили День семьи, любви и верности по-своему. В Загородном парке в честь праздника прошла благотворительная акция: ярмарка-распродажа изделий ручной работы, сбор корма, фотосессия с собаками в специальной фотозоне, конкурсы и многое другое. О том, как это было, рассказывают администратор группы “Зоохелп33” Анна Алексеева и Илона Хуснутдинова, организатор проекта “Сфотографируйся и ты”.

Анна Алексеева

“Мы собрались в честь праздника – Дня семьи, любви и верности. Поэтому у нас была собачья свадьба – собачек мы нарядили женихом и невестой. Правда, так получилось, что жених был один, а вот невест целых три. Все желающие могли с ними сфотографироваться в красивой арке. Еще мы продавали мягкие игрушки, сделанные руками волонтеров.

Нам немного не повезло с погодой. Но мы держались до последнего. Праздник прошел отлично, средства мы собрали, людей развлекли. Все уехали только с положительными эмоциями и отдохнувшими собаками. Самое главное – прекрасная, доброжелательная атмосфера”.

Илона Хуснутдинова

“Раз в месяц в рамках нашего проекта фотографы проводят благотворительные съемки – за символическую плату фотографируют всех желающих. Все деньги идут на помощь бездомным животным. Но это настоящие фотосессии, с визажистами, декораторами и так далее. Именно такую фотосессию мы и провели на празднике. По ее итогам люди могли забрать напечатанные фотографии за сумму, которую посчитали нужным заплатить. Мы очень рады участвовать в таких мероприятиях. Сколько положительных эмоций, счастья и довольных людей приходили к нам!”

Если вы не были на этом потрясающем празднике, то посмотрите фотографии, и тогда, возможно, вы захотите принять участие в нем в следующий раз. Ведь животных, которым нужна помощь, в нашем городе еще очень много.

Юлия Митина

Фото: Каролина Майте

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