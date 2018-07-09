Суздаль пьет лимонад из огурцов, а Муром – из смородины

-
Готовим прохладительные напитки по местным рецептам
В летние дни самый востребованный напиток – лимонад. Он прекрасно утоляет жажду, хорошо освежает и тонизирует. Лимонад легко готовить дома из самых разных фруктов, ягод и даже овощей, собранных на собственной даче. Но в каждом районе нашей области отдают предпочтение определенным продуктам. Разве можно представить Суздаль без огуречного лимонада, а Муром – без напитков из смородины?
Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как готовят лимонад жители разных районов нашей области. Воду лучше брать родниковую или газированную от местных производителей, а сахар заменить медом. Все это делает лимонад более полезным для здоровья и фигуры.
-
По-муромски из смородины и базилика
Нам понадобятся: вода — 700 мл, черная смородина — 150 г, базилик – 50 г, мед – по вкусу, лимонный сок — по вкусу.
Измельчите в блендере до однородной массы свежую или размороженную смородину и базилик. В кувшине смешайте полученное пюре, мед и лимонный сок. Залейте обычной или газированной водой и поставьте охлаждаться в холодильник. При подаче в стаканы можно добавить лед и украсить дольками лимона и ягодами черной смородины.
-
По-суздальски из огурцов с мятой
Нам понадобятся: вода – 700 мл, небольшие огурцы – 4 шт., лимон – 1 шт., мед – 2 ст.л., пучок свежей мяты или мелиссы.
Охлажденные огурцы промойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками, чтобы поместились в чашу блендера. Выжмите сок из лимона и соедините его с подготовленными огурцами, листьями мяты и медом, измельчите все компоненты до пюреобразного состояния. Влейте охлажденную газированную или обычную воду и вновь смешайте. Процедите напиток через мелкое сито, чтобы отжать всю мякоть, и перелейте в стаканы для коктейля. При желании можно добавить кубики льда и украсить дольками лайма, огурца и листьями мяты.
-
По-меленковски из ревеня
Нам понадобятся: ревень – 200 г, мед – 100 г, вода – 1 л, лайм, лимон, мята.
Крупно порубите стебли ревеня и положите его в кастрюлю. Добавьте к нему мед и воду. Варите все, регулярно помешивая, на слабом огне 20 минут. Полученный сироп процедите и остудите. На дно кувшина положите нарезанный кружками лайм с горстью листьев мяты, залейте сиропом, соком лимона и 1 л обычной или газированной воды. Дайте лимонаду настояться в холодильнике пару часов, и он покорит всех необычным вкусом.
Татьяна Лысова
Главное фото: ts-7dney.ru
Обсуждение