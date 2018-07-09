Суздаль пьет лимонад из огурцов, а Муром – из смородины

В летние дни самый востребованный напиток – лимонад. Он прекрасно утоляет жажду, хорошо освежает и тонизирует. Лимонад легко готовить дома из самых разных фруктов, ягод и даже овощей, собранных на собственной даче. Но в каждом районе нашей области отдают предпочтение определенным продуктам. Разве можно представить Суздаль без огуречного лимонада, а Муром – без напитков из смородины?

Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как готовят лимонад жители разных районов нашей области. Воду лучше брать родниковую или газированную от местных производителей, а сахар заменить медом. Все это делает лимонад более полезным для здоровья и фигуры.