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Суздаль пьет лимонад из огурцов, а Муром – из смородины

Готовим прохладительные напитки по местным рецептам

  1. Готовим прохладительные напитки по местным рецептам

    В летние дни самый востребованный напиток – лимонад. Он прекрасно утоляет жажду, хорошо освежает и тонизирует. Лимонад легко готовить дома из самых разных фруктов, ягод и даже овощей, собранных на собственной даче. Но в каждом районе нашей области отдают предпочтение определенным продуктам. Разве можно представить Суздаль без огуречного лимонада, а Муром – без напитков из смородины?

    Руководитель семейного музея-кафе «Гжель» Наталья Филимонова рассказывает, как готовят лимонад жители разных районов нашей области. Воду лучше брать родниковую или газированную от местных производителей, а сахар заменить медом.  Все это делает лимонад более полезным для здоровья и фигуры.

  2. По-муромски из смородины и базилика

    Нам понадобятся: вода — 700 мл, черная смородина — 150 г, базилик – 50 г, мед – по вкусу, лимонный сок — по вкусу.

    Измельчите в блендере до однородной массы свежую или размороженную смородину и базилик. В кувшине смешайте полученное пюре, мед и лимонный сок. Залейте обычной или газированной водой и поставьте охлаждаться в холодильник. При подаче в стаканы можно добавить лед и украсить дольками лимона и ягодами черной смородины.

    Фото: wi-fi.ru

  3. По-суздальски из огурцов с мятой

    Нам понадобятся: вода – 700 мл, небольшие огурцы – 4 шт., лимон – 1 шт., мед – 2 ст.л., пучок свежей мяты или мелиссы.

    Охлажденные огурцы промойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками, чтобы поместились в чашу блендера. Выжмите сок из лимона и соедините его с подготовленными огурцами, листьями мяты и медом, измельчите все компоненты до пюреобразного состояния. Влейте охлажденную газированную или обычную воду и вновь смешайте. Процедите напиток через мелкое сито, чтобы отжать всю мякоть, и перелейте в стаканы для коктейля. При желании можно добавить кубики льда и украсить дольками лайма, огурца и листьями мяты.

    Фото: ru.pinterest.com

  4. По-меленковски из ревеня

    Нам понадобятся: ревень – 200 г, мед – 100 г, вода – 1 л, лайм, лимон, мята.

    Крупно порубите стебли ревеня и положите его в кастрюлю. Добавьте к нему мед и воду. Варите все, регулярно помешивая, на слабом огне 20 минут. Полученный сироп процедите и остудите. На дно кувшина положите нарезанный кружками лайм с горстью листьев мяты, залейте сиропом, соком лимона и 1 л обычной или газированной воды. Дайте лимонаду настояться в холодильнике пару часов, и он покорит всех необычным вкусом.

    Фото: 4tololo.ru

    Татьяна Лысова

    Главное фото: ts-7dney.ru

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