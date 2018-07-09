Чего хотят женщины, или Пять дельных советов мужчинам

Влада Медкова, ведущая “Авторадио-Владимир»”

Настоящий мужчина никому ничего не должен! Впрочем, так же, как и женщина. На то это и отношения, что два разных человека дополняют друг друга своими качествами и своим характером, темпераментом. Если “он” что-то должен, то это уже сомнительные отношения, на мой взгляд. Единственное, что он должен, – это быть собой. И если он устраивает девушку, то эти отношения имеют счастливое продолжение. А если он будет кем-то притворяться, исполняя все ее требования, то этот театр рано или поздно закончится.