Чего хотят женщины, или Пять дельных советов мужчинам

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Для тех, кто не умеет читать мысли
Чего хотят женщины? В одноименном фильме красавчику Мэлу Гибсону сильно повезло, что он научился читать их мысли. В реальности же такой особенностью в лучшем случае обладают единицы. А вот остальным приходится догадываться, чего же все-таки хочет от них слабый пол. Мы решили помочь мужчинам и расспросили владимирских женщин, что для них самое-самое важное в сильной половине человечества?
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Чтобы вы умели шутить
Алина Новосельцева, стилист и fashion-блогер
На мой взгляд, главное качество – это юмор. Мужчина может обладать внешностью Дэвида Бэкхема или Брэда Питта, но если он не умеет шутить, меня он точно никогда не зацепит. Юмор также помогает сгладить острые углы при ссорах, одна хорошая шутка может быстро привести к примирению. И самое классное – это, наверное, не цветы, а смех и улыбка, которую нам дарит мужчина.
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Чтобы вы держали слово
Юлия Покачалова, солистка рок-группы “Агидель”
Известно, что девушки любят ушами, и это действительно важно. Но не менее важно следовать тому, что вы наговорили. Иначе это превращается в лапшу, свисающую с этих самых ушей. Мы, девушки, это прекрасно видим, чувствуем и расстраиваемся. Мужчины, держите своё слово.
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Чтобы вы смотрели в одну сторону с нами
Александра Креар, стилист
Обязательно нужно разговаривать и сверяться, в одну ли сторону вы смотрите. Если для вас важны отношения и вы собираетесь их продолжать, то цели должны быть общими. Иначе есть опасность, что жизни станут “параллельными”: у каждого своя, и они нигде не пересекаются. Картинку общего будущего тоже очень важно формировать и визуализировать. Так вы поймете, “куда” вы живете в отношениях.
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Чтобы вы были собой
Влада Медкова, ведущая “Авторадио-Владимир»”
Настоящий мужчина никому ничего не должен! Впрочем, так же, как и женщина. На то это и отношения, что два разных человека дополняют друг друга своими качествами и своим характером, темпераментом. Если “он” что-то должен, то это уже сомнительные отношения, на мой взгляд. Единственное, что он должен, – это быть собой. И если он устраивает девушку, то эти отношения имеют счастливое продолжение. А если он будет кем-то притворяться, исполняя все ее требования, то этот театр рано или поздно закончится.
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Чтобы вы хорошо выглядели
Анастасия Колова, главный редактор “Авторадио-Владимир”
Лично для меня важно, чтобы мужчина следил за своим внешним видом. Это не значит, что его гардероб и косметичка должны быть больше моих. Нет-нет, ни в коем случае! Но согласитесь, приятно пахнущий и элегантно одетый мужчина – это услада для глаз и мечта любой женщины. Уму непостижимо, но до сих пор некоторые представители сильного пола за километр обходят салоны красоты, а из средств гигиены предпочитают кусок мыла. Просто боятся, что их обвинят в метросексуальности, а то и еще похуже. Хотя уже давным-давно во всем мире работает правило: “Успешный мужчина – ухоженный мужчина”.
Юлия Митина
Фото: ya-lady.com
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