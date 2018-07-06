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Деньги, которые жужжат!

Владимирец организовал бизнес на шмелях

Полосатые насекомые способны приносить прибыль. Тепличные хозяйства закупают шмелей для опыления огурцов, помидоров и баклажанов. За одну семью готовы заплатить 5 тысяч рублей. А если семей много, то прибыль может исчисляться миллионами. Именно такой расчет был у жителя Владимира Руслана Жукова, когда он решил открыть шмелиную ферму. Сейчас в проект вложено уже 500 тысяч рублей, но это только начало. Как деньги жужжат, узнаете из новой серии проекта «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

Фото: Дмитрий Киреев/Prizyv.ru

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