Деньги, которые жужжат!

Полосатые насекомые способны приносить прибыль. Тепличные хозяйства закупают шмелей для опыления огурцов, помидоров и баклажанов. За одну семью готовы заплатить 5 тысяч рублей. А если семей много, то прибыль может исчисляться миллионами. Именно такой расчет был у жителя Владимира Руслана Жукова, когда он решил открыть шмелиную ферму. Сейчас в проект вложено уже 500 тысяч рублей, но это только начало. Как деньги жужжат, узнаете из новой серии проекта «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

Фото: Дмитрий Киреев/Prizyv.ru