Сила и женственность – откровенная фотосессия чемпионки мира по пауэрлифтингу!

Есть женщины, которые боятся быть слишком сильными, есть те, кому не хочется казаться слабыми. Но есть и такие, кто не боится ни того, ни другого. Очень женственная и одновременно брутальная фотосессия многократной чемпионки мира по классическому пауэрлифтингу Инны Филимоновой – это настоящий гимн женщине. О том, как создавались эти кадры, нам рассказали сама Инна и фотограф Олег Филипчук.

– С Инной мы знакомы давно. Накануне очередного чемпионата мира она попросила меня сделать интересные фотографии. Я не привык отказывать женщинам, поэтому с удовольствием согласился, – вспоминает Олег. – Предвкушая встречу с очаровательной спортсменкой-красавицей, я стал вспоминать все злачные места города и округи, где можно провести фотосессию. Инна – мощная, как трактор, как бульдозер, как железный механизм. И я подумал, что нам нужен трактор.

Недалеко от города Коврова существует карьер у озера с чистой, лазурной водой, местные называют его Байкалом. Ровно в 17.00 мы были на месте. Боги были благосклонны. На небе ни облачка, заходящее солнце теплыми желтыми лучами освещало сцену. Работалось с удовольствием, а как иначе? Двое талантливых людей в атмосферном месте создали чудо, которым вы сейчас можете любоваться.

Провести фотосессию с таким интересным человеком, как Инна, для фотографа просто мечта. Особенно, если героиня не стесняется, сама подает идеи и готова проникнуть на закрытую территорию ради парочки хороших кадров.

– Это не первая наша совместная работа. Олег очень талантливый человек, – рассказывает Инна Филимонова. – Его работы ни на чьи не похожи, у него свое видение, свой взгляд. Каждый раз позируя ему, я и представить не могу, что так можно сфотографировать!

Я предложила ему съемку, Олег мне изложил свою идею, и мы решили поехать на местный карьер. Это закрытая территория, поэтому пришлось договариваться с начальством, чтобы нам дали разрешение на фотосессию.

Олег нашел место, где много железа, разной техники, и мы поняли, что начинать надо здесь. Фото, где я сижу и пью воду, было самое первое. На самом деле я думала, что фотосессия еще не началась, и просто пила воду, потому что было жарко. А Олег вдруг говорит: “О, круто! Сиди так – и поехали!” Так получилась одна из моих самых любимых и удачных фотографий.

Я совсем не считаю себя каким-то эталоном красоты и силы. Да, была неплохая форма перед соревнованиями. Я всегда стараюсь держаться в одном весе. Поэтому на тело мы нанесли масло – и все.

Я очень ценю Олега как профессионала. Сложно сделать удачное фото. Можно снять несколько тысяч фотографий, и из них только несколько будут жить. Это колоссальная работа.

Юлия Митина

Фото: Олег Филипчук