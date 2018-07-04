Мундиаль, я так не играю!

Предсказать итоги матчей нынешнего Чемпионата мира по футболу не под силу даже букмекерам. Что уж говорить о таракане Аркадии с Prizyv.ru, медведе Якове Потапыче с “Первого канала” и обо мне, не взявшей ни одной ставки на мундиале.

Я человек хоть и азартный, но с головой на плечах. Когда во Владимире плодились игровые автоматы, мы с подругой любили сразиться с сумасшедшей обезьяной или взбить фруктовый коктейль (тогда в топе были игры Crazy Monkey и Fruit Cocktail). Правда нас в таких заведениях недолюбливали. Подняв со ста рублей пятьсот, мы снимали выигрыш и растворялись в тумане. В студенческие времена лишние 400 рублей были отнюдь не лишними. Потом автоматы прикрыли, а азарт остался.

В букмекерскую контору два года назад меня привел хоккей. Чтобы интересней было смотреть регулярный чемпионат, я-таки разобралась в тоталах, форах и коэффициентах. Тогда я положила на счет 1000 рублей, и до нынешнего мундиаля свой банк не пополняла. Ибо незачем было. Те, кто много играет на ставках, наверное, меня засмеют. Но я играю по мелкому и нечасто. Ради спортивного интереса.

В хоккее я чаще выигрывала, чем проигрывала, поэтому решила поставить на футбол. Футбол же более предсказуемая игра. Была. До нынешнего мундиаля. Все мои пять ставок пролетели вместе с Нойером, Месси, Роналду и Рамосом. Стало ясно: закатывание шорт перед подачей штрафных и пенальти в России не работает… Нога Рамоса, может, и симпатичнее ноги Акинфеева, но результат, как говорится, на табло.

Кстати, матч между командами Испании и России стал для одной из ведущих букмекерских компаний страны рекордным по сумме и количеству принятых ставок. Встреча сложилась удачно не только для болельщиков нашей сборной, но и для букмекеров. На ничейный исход основного времени поставили лишь 5% клиентов. “Сегодняшнюю радость мы всецело разделяем с болельщиками нашей страны”, – прокомментировали в букмекерской конторе. Еще бы вам и не разделять…

Надолго запомнит этот чемпионат и россиянин, поставивший 1,85 миллиона рублей на выход сборной Испании в четвертьфинал. Ни с чем остался и клиент букмекера, который оценил сборную Германии в 4,3 миллиона рублей. В случае победы немцев его прибыль составила бы 946 тысяч рублей…

Кстати, согласно оценке букмекеров, после победы нашей сборной над Испанией шансы команды Станислава Черчесова выиграть домашний турнир выросли в три раза. Может, сотенку поставить?! После вчерашнего отскока Бельгии на последних минутах матча со сборной Японии я уже ничему не удивлюсь…

А вам оно надо?

Я – не специалист в букмекерском деле, но несколько советов исходя из собственного опыта и опыта моих знакомых дать все же могу:

– Не уверен, не ставь!

Речь идет не о команде, на которую вы делаете ставку. Речь идет о вас! Вы уверены, что сможете вовремя остановиться? Игромания – та же болезнь, сопоставимая по своей разрушительной силе с алкоголизмом. Если азартен – не начинай!

– Поставил – считай, проиграл!

Вы должны мысленно попрощаться со своими деньгами в тот момент, когда делаете ставку. Считайте, что у вас их уже нет. Выиграете – будет приятный сюрприз.

– Не ведись на рекламу!

Во время проведения больших соревнований интерес к букмекерским конторам возрастает в разы. Компании предлагают деньги на первую ставку, клубные карты и прочие привилегии. Чем больше клиентов, тем больше доход. А он у них, поверьте, внушительный.

– Все ошибаются!

Не бывает стопроцентной выигрышной ставки. Всегда что-то может пойти не так. Уж на нынешнем чемпионате мы в этом точно убедились.

Юлия Денисова

Фото: stavkinasport.ru