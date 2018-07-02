Уникальное наследие Бориса Французова можно увидеть на Спасской

Мастерская, в которой в последние годы трудился знаменитый художник-офортист Борис Французов, редко принимает гостей. В 1988 году Союз художников предоставил Французову квартиру на улице Спасская, в которую он переехал с проспекта Ленина.

Здесь, на Спасской, хранится более 3000 работ автора, его книги и коллекция виниловых пластинок. Помимо офортов можно увидеть живопись, графику и гуашь. Сохранились и личные вещи Бориса Французова – например, куртка, которую художник надевал на пленэр. Экскурсии проводит вдова мастера Юлия Французова.

– Здесь был творческий беспорядок, мы немного систематизировали здесь всё. Но все эти вещи принадлежат ему, например, стеллажи – это его рук дело, – рассказывает Юлия Французова.

Мемориальную мастерскую найти совсем несложно. Но о своем желании посетить ее лучше предварительно сообщить по телефону +7-4922-32-58-04 и договориться об экскурсии.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

Поделиться: