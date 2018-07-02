18+

Домашние трюфели с вишней – лакомство на все времена

  1. Свежий взгляд на классику

    Хороший темный шоколад, кремовая текстура и яркий вишневый взрыв внутри – разве можно придумать что-то более простое и эффектное, когда хочется побаловать себя. Именно в такие моменты лучше всего отдаться в руки классике, чтобы прочувствовать вкус проверенных веками рецептов. Например, трюфельные конфеты! Ничего сложного, ничего нового, но всегда потрясающий и впечатляющий эффект. Но, как всегда, дьявол кроется в мелочах. Берите только высококачественные продукты – тогда лакомство выйдет фантастическим и запоминающимся. А если еще немного поиграете с ингредиентами, добавите в качестве начинки сезонные ягоды, то это уже будут не конфеты, а признание в любви к жизни и этому прекрасному миру!

    Известный мастер-шеф Андрей Рудьков поведает, как приготовить восхитительные шоколадные трюфели.

  2. Возьмите высокачественные продукты

    Сливки 33% – 280 г

    Шоколад темный 54,5% – 280 г

    Масло сливочное 82,5% – 50 г

    Коньяк – 40 г

    Вишня – 100 г

  3. Замесите основу

    Доведите сливки до кипения в небольшом сотейнике. Темный шоколад залейте кипящими сливками и перемешайте силиконовой лопаточкой. Пробейте массу погружным блендером до однородности. Затем добавьте сливочное масло и коньяк. Снова пробейте массу блендером, чтобы она стала гладкой и однородной. Вылейте в широкий контейнер, накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

  4. Подготовьте начинку

    Свежую вишню промойте и удалите из нее косточки. Замороженную разморозьте в течение получаса. Просушите вишню сначала на сите, а потом на бумажном полотенце.

  5. Сформируйте конфеты

    Достаньте шоколадную массу из холодильника. Она будет довольно твердой. Зачерпните столовой ложкой массу, положите на нее 2-3 вишенки и скатайте заготовку в шарик. Каждую конфету обваляйте в качественном какао-порошке и аккуратно сложите в миску. Приятного аппетита!

    Татьяна Лысова

    Фото Андрея Рудькова

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Владимир с вишней

Домашние победы ВК «Владимир»

Сад огород. Зеленые домашние целители

Во Владимире появились «домашние арестанты»

Домашние победы дались “Торпедо” нелегко

О, времена, о, право!..