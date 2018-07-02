Домашние трюфели с вишней – лакомство на все времена

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Свежий взгляд на классику
Хороший темный шоколад, кремовая текстура и яркий вишневый взрыв внутри – разве можно придумать что-то более простое и эффектное, когда хочется побаловать себя. Именно в такие моменты лучше всего отдаться в руки классике, чтобы прочувствовать вкус проверенных веками рецептов. Например, трюфельные конфеты! Ничего сложного, ничего нового, но всегда потрясающий и впечатляющий эффект. Но, как всегда, дьявол кроется в мелочах. Берите только высококачественные продукты – тогда лакомство выйдет фантастическим и запоминающимся. А если еще немного поиграете с ингредиентами, добавите в качестве начинки сезонные ягоды, то это уже будут не конфеты, а признание в любви к жизни и этому прекрасному миру!
Известный мастер-шеф Андрей Рудьков поведает, как приготовить восхитительные шоколадные трюфели.
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Возьмите высокачественные продукты
Сливки 33% – 280 г
Шоколад темный 54,5% – 280 г
Масло сливочное 82,5% – 50 г
Коньяк – 40 г
Вишня – 100 г
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Замесите основу
Доведите сливки до кипения в небольшом сотейнике. Темный шоколад залейте кипящими сливками и перемешайте силиконовой лопаточкой. Пробейте массу погружным блендером до однородности. Затем добавьте сливочное масло и коньяк. Снова пробейте массу блендером, чтобы она стала гладкой и однородной. Вылейте в широкий контейнер, накройте пленкой в контакт и уберите в холодильник минимум на 8 часов.
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Подготовьте начинку
Свежую вишню промойте и удалите из нее косточки. Замороженную разморозьте в течение получаса. Просушите вишню сначала на сите, а потом на бумажном полотенце.
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Сформируйте конфеты
Достаньте шоколадную массу из холодильника. Она будет довольно твердой. Зачерпните столовой ложкой массу, положите на нее 2-3 вишенки и скатайте заготовку в шарик. Каждую конфету обваляйте в качественном какао-порошке и аккуратно сложите в миску. Приятного аппетита!
Татьяна Лысова
Фото Андрея Рудькова
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