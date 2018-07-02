Домашние трюфели с вишней – лакомство на все времена

Хороший темный шоколад, кремовая текстура и яркий вишневый взрыв внутри – разве можно придумать что-то более простое и эффектное, когда хочется побаловать себя. Именно в такие моменты лучше всего отдаться в руки классике, чтобы прочувствовать вкус проверенных веками рецептов. Например, трюфельные конфеты! Ничего сложного, ничего нового, но всегда потрясающий и впечатляющий эффект. Но, как всегда, дьявол кроется в мелочах. Берите только высококачественные продукты – тогда лакомство выйдет фантастическим и запоминающимся. А если еще немного поиграете с ингредиентами, добавите в качестве начинки сезонные ягоды, то это уже будут не конфеты, а признание в любви к жизни и этому прекрасному миру!

Известный мастер-шеф Андрей Рудьков поведает, как приготовить восхитительные шоколадные трюфели.