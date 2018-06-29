Храм, объединяющий прошлое и настоящее

Жизнь в городе, пусть даже таком небольшом, как Владимир, течет быстро. Дом – работа и не всегда есть время оглянуться вокруг. А ведь удивительное, как известно, рядом. Белоснежный храм на Красносельской улице в Добром – одно из таких мест. Он скромно стоит там, где тихие деревенские улочки переходят в многоэтажный спальный район, сохраняя уголок истории некогда славного села Красное.

Красное и Доброе считают одними из старейших поселений Владимирского края. Есть свидетельства, что они были построены во времена, когда Владимир начал приобретать политическое значение в Древней Руси. Уже тогда в Красном, скорее всего, была церковь. Первые же письменные упоминания о деревянном красносельском храме датируются первой половиной 17 века. Он быстро ветшал, его неоднократно ремонтировали и перестраивали.

В 1788 году на месте деревянного храма построили каменный. Средства на него собирали прихожане. В этом году этой церкви исполняется 230 лет. За это время храму Михаила Архангела довелось многое пережить. При советской власти его даже хотели снести, но храм выстоял.

О белоснежном храме съемочной группе проекта “Точка на карте” рассказала Анна Кочеляева, депутат Законодательного Cобрания Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева. Это место Анна Юрьевна хорошо знает: здесь, в Красном селе, прошло ее детство.

Елена Пляскина, Дмитрий Киреев

Фото: “Призыв ТВ”