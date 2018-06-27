Во Владимире скорбят по Андрею Дементьеву

“Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе…”
Смерть Андрея Дементьева во Владимире отозвалась особенной болью. Ведь именно в нашей области один из виднейших поэтов России дал свои последние концерты. 14 мая Андрей Дмитриевич побывал на открытии Всероссийского библиотечного конгресса в Суздале, а затем 15, 16 и 17 мая провел творческие вечера в Гороховце, Владимире и Кольчугино.
У него было очень много планов, несмотря на солидный возраст. 20 июля Дементьеву исполнилось бы 90 лет, 16-го в его родной Твери по этому поводу планировался праздничный концерт. На него Андрей Дмитриевич пригласил Владимирский русский оркестр, с которым до этого успел сделать несколько совместных проектов.
К сожалению, новых проектов Андрея Дементьева и владимирских людей искусства мы не увидим. Но поэты никогда не уходят бесследно – нам остаются их стихи.
“…Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы”.
Андрей Чегодаев
Фото: Владимирская областная филармония
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