Во Владимире скорбят по Андрею Дементьеву

“Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.

Иль о том, что случиться не может уже.

Лишь бы озеро вашей души не мутилось

Да надежды, как птицы, парили в душе…”

Смерть Андрея Дементьева во Владимире отозвалась особенной болью. Ведь именно в нашей области один из виднейших поэтов России дал свои последние концерты. 14 мая Андрей Дмитриевич побывал на открытии Всероссийского библиотечного конгресса в Суздале, а затем 15, 16 и 17 мая провел творческие вечера в Гороховце, Владимире и Кольчугино.

У него было очень много планов, несмотря на солидный возраст. 20 июля Дементьеву исполнилось бы 90 лет, 16-го в его родной Твери по этому поводу планировался праздничный концерт. На него Андрей Дмитриевич пригласил Владимирский русский оркестр, с которым до этого успел сделать несколько совместных проектов.

К сожалению, новых проектов Андрея Дементьева и владимирских людей искусства мы не увидим. Но поэты никогда не уходят бесследно – нам остаются их стихи.

“…Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Поздно начали вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте.

Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали вы”.

Андрей Чегодаев

Фото: Владимирская областная филармония