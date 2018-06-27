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Пять собак из приюта, которые очень хотят домой!

Присмотритесь, возможно, среди них есть именно ваш питомец?

  1. Ау, мы ищем хозяев!

    Модератор группы “Зоохелп 33” Ирина Шишкина рассказала нам про обитателей приюта для бездомных животных, которые очень-очень ждут, когда за ними придут хозяева. Приглядитесь, вдруг один из них – это та собака, которую вы искали всю жизнь?

    Ирина Шишкина

  2. Максимка

    Уже месяц живет у меня на передержке. Видимо его сильно обижали до того, как выбросили.  Поэтому мальчишка боязливый, побаивается собак и чужих людей. Но время лечит, сейчас Максимка освоился, даже иногда подставляет нос для поцелуев.

     С туалетом проблем нет, гуляем 2 раза в день на улице. К пеленке тоже приучен. Это просто идеальный и умный малыш, который немного похож на волка. Пока ходит с подстриженной мордой, но по природе своей – бородач. Судя по всему, вырастет некрупным.

    Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)

     

  3. Ася

    Месяц назад Асю забронировали, попросили никому не отдавать, регулярно навещали. Но в тот день, когда ее должны были забрать – просто никто не позвонил. Про таких говорим: “слились”. Значит, не судьба, и Ася снова ищет дом.

    Девочке 4 месяца, стерилизована и привита. Она очень скромная и немного застенчивая. Размера среднего, примерно до колена. Что такое выгул, знает, но пока еще не очень твердо.

    Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)

  4. Долли

    Всего было 9 щенков. Долли – самая маленькая из всех, немного несуразная. Но от этого она становится только милее и необычнее. Всех ее братиков и сестричек разобрали. А Долли никак не возьмут. Эти глаза ждут хороших, любящих хозяев!

    Звоните: 8-960-724-59-95 (Наталья)

  5. Лиса

    Увы, у нас немало горе-хозяев, которые разводят собак и не кормят их. Одна из жертв такого обращения прибилась к нам. Мы решили забрать ее, выкормить и найти любящую семью. Прошли немалый путь: лечение, откорм, адаптацию. Лиса очень ласковая, в еде не капризничает, постепенно приучается к выгулу, обработана от паразитов. Возраст примерно 4 месяца. Будет некрупной, в холке приблизительно 35-40 см. Со стерилизацией поможем.

    Звоните: 8-902-883-88-24 (Елена)

  6. Лайзочка

    Невероятно понятливый, умный и послушный щенок. Лайзочке  3,5 месяца. Она приучена к выгулу. Спи всегда только на своем месте у порога на одеяле. Мебель не грызет, с кошками играет, не скулит и не лает, когда остается одна, ест все.

    Правда, на прогулке, если гулять без поводка, может увязаться за детьми. Когда подрастет, будет высокой и крепкой. Сейчас она уже привита, планируется стерилизация.

    Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)

    Юлия Митина

    Фото: vk.com/help_animals_33

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