Пять собак из приюта, которые очень хотят домой!

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Ау, мы ищем хозяев!
Модератор группы “Зоохелп 33” Ирина Шишкина рассказала нам про обитателей приюта для бездомных животных, которые очень-очень ждут, когда за ними придут хозяева. Приглядитесь, вдруг один из них – это та собака, которую вы искали всю жизнь?
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Максимка
Уже месяц живет у меня на передержке. Видимо его сильно обижали до того, как выбросили. Поэтому мальчишка боязливый, побаивается собак и чужих людей. Но время лечит, сейчас Максимка освоился, даже иногда подставляет нос для поцелуев.
С туалетом проблем нет, гуляем 2 раза в день на улице. К пеленке тоже приучен. Это просто идеальный и умный малыш, который немного похож на волка. Пока ходит с подстриженной мордой, но по природе своей – бородач. Судя по всему, вырастет некрупным.
Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)
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Ася
Месяц назад Асю забронировали, попросили никому не отдавать, регулярно навещали. Но в тот день, когда ее должны были забрать – просто никто не позвонил. Про таких говорим: “слились”. Значит, не судьба, и Ася снова ищет дом.
Девочке 4 месяца, стерилизована и привита. Она очень скромная и немного застенчивая. Размера среднего, примерно до колена. Что такое выгул, знает, но пока еще не очень твердо.
Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)
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Долли
Всего было 9 щенков. Долли – самая маленькая из всех, немного несуразная. Но от этого она становится только милее и необычнее. Всех ее братиков и сестричек разобрали. А Долли никак не возьмут. Эти глаза ждут хороших, любящих хозяев!
Звоните: 8-960-724-59-95 (Наталья)
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Лиса
Увы, у нас немало горе-хозяев, которые разводят собак и не кормят их. Одна из жертв такого обращения прибилась к нам. Мы решили забрать ее, выкормить и найти любящую семью. Прошли немалый путь: лечение, откорм, адаптацию. Лиса очень ласковая, в еде не капризничает, постепенно приучается к выгулу, обработана от паразитов. Возраст примерно 4 месяца. Будет некрупной, в холке приблизительно 35-40 см. Со стерилизацией поможем.
Звоните: 8-902-883-88-24 (Елена)
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Лайзочка
Невероятно понятливый, умный и послушный щенок. Лайзочке 3,5 месяца. Она приучена к выгулу. Спи всегда только на своем месте у порога на одеяле. Мебель не грызет, с кошками играет, не скулит и не лает, когда остается одна, ест все.
Правда, на прогулке, если гулять без поводка, может увязаться за детьми. Когда подрастет, будет высокой и крепкой. Сейчас она уже привита, планируется стерилизация.
Звоните: 8-900-581-66-66 (Ирина)
Юлия Митина
Фото: vk.com/help_animals_33
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