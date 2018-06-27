Пять собак из приюта, которые очень хотят домой!

Уже месяц живет у меня на передержке. Видимо его сильно обижали до того, как выбросили. Поэтому мальчишка боязливый, побаивается собак и чужих людей. Но время лечит, сейчас Максимка освоился, даже иногда подставляет нос для поцелуев.

С туалетом проблем нет, гуляем 2 раза в день на улице. К пеленке тоже приучен. Это просто идеальный и умный малыш, который немного похож на волка. Пока ходит с подстриженной мордой, но по природе своей – бородач. Судя по всему, вырастет некрупным.

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