Мы нашли еще один “Патриарший сад” – в Голландии!

Жители очень маленького, размером примерно с наше Боголюбово, голландского городка Харен решили сделать себе красиво. И завели самый крупный в стране ботанический сад — Хортус Харен.

На самом деле сад в Харене существует с XVII века: тогда местный аптекарь Хенрикус Мантинг собирал и разводил растения из отдаленных регионов и экзотических стран. После его смерти сад отошел университету соседнего города Гронингена, который владел им до 1980 года. Затем у университета кончились деньги на содержание парка площадью около 20 гектаров. Его попытались сдать в аренду, но ничем хорошим это не кончилось. И тогда за спасение парка взялись волонтеры: уже четверть века они ищут спонсоров, готовых поддержать ботанический сад; ухаживают за растениями; устраивают различные культурные мероприятия и праздники. На лето, например, запланированы музыкальный фестиваль, выставка скульптур, а также мастер-классы по акварели и пчеловодству. Горожане любят этот сад — например, считается хорошим тоном приехать сюда на фотосессию после свадьбы. Пожилые люди приходят посидеть с чашкой кофе в местное кафе.

В Хортус Харен можно попасть с экскурсией — на голландском или английском — или самостоятельно (билет стоит 5 евро). В саду — восемь различных площадок: дендрарий, где растет 250 видов деревьев, пруды с водными растениями, аптекарский огород с лекарственными травами со всего мира, сад камней — там можно увидеть растения, растущие только на скалах, английский парк… Самый загадочный — сад друидов с каменным лабиринтом. Там растут деревья и кусты, входящие в гороскоп друидов (каждый может прочитать про «свое» дерево, но только на голландском языке).

Самый красивый — китайский сад, сделанный по образцу древних садов Сучжоу. С весны до осени там что-то да цветет. Галереи с удивительными перспективами, павильоны, извилистые дорожки, пруд с островом Влюбленных и водопадом. В пруду живут карпы-кои, которые выплывают посмотреть на посетителей. Китайский сад полон поэзии, поэтому в самых укромных уголках обычно торчит кто-то с мольбертом, либо в задумчивым видом, либо с книжкой на коленях.

Часть сада сегодня находится на реконструкции: там собираются спроектировать исторический ландшафт 140000-летней давности! Территорию заселят растениями, появившимися после ледникового периода. Вид, задуманный проектировщиком, эта зона примет не раньше чем через десять лет. Но в Харене уверены, что результат стоит того, чтобы подождать.

Марина Сычёва

Фото: Марина Сычева/Prizyv.ru

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