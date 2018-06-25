Что вы знаете о Майкле Джексоне?

Где родился и где похоронен Майкл Джексон?
Правильно!
Неправильно!
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Как называлась группа, в которой Майкл Джексон выступал до своей сольной карьеры?
Правильно!
Неправильно!
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Какой альбом Майкла Джексона стал «самым продаваемым альбомом всех времен и народов»?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из знаменитых режиссеров снял клип на песню Майкла Джексона «Bad»?
Правильно!
Неправильно!
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Как называется знаменитый танец Майкла Джексона?
Правильно!
Неправильно!
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С какого мирового тура Майкл Джексон пожертвовал свой доход 5 млн долларов на благотворительность?
Правильно!
Неправильно!
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Кто первым назвал Майкла Джексона королём поп-музыки?
Правильно!
Неправильно!
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В каком году состоялось первое выступление Майкла Джексона в России?
Правильно!
Неправильно!
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Какую песню Майкла Джексона в 1985 году исполнили в благотворительных целях 45 популярнейших американских артистов?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько записей Майкла Джексона было продано в мире?
Правильно!
Неправильно!
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