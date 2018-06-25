Что вы знаете о Майкле Джексоне?

Где родился и где похоронен Майкл Джексон? Гэри, штат Индиана Детройт, штат Мичиган Бруклин, штат Нью-Йорк Правильно! Неправильно! -

Как называлась группа, в которой Майкл Джексон выступал до своей сольной карьеры? «The Smiths» «The Jackson 5» «The Jackson and Brothers» Правильно! Неправильно! -

Какой альбом Майкла Джексона стал «самым продаваемым альбомом всех времен и народов»? «Off the Wall» «Bad» «Thriller» Правильно! Неправильно! -

Кто из знаменитых режиссеров снял клип на песню Майкла Джексона «Bad»? Гай Ричи Мартин Скорсезе Джеймс Кэмерон Правильно! Неправильно! -

Как называется знаменитый танец Майкла Джексона? Марсианский брейк Американский степ Лунная походка Правильно! Неправильно! -

С какого мирового тура Майкл Джексон пожертвовал свой доход 5 млн долларов на благотворительность? «Victory Tour» «Bad Tour» «This Is It Tour» Правильно! Неправильно! -

Кто первым назвал Майкла Джексона королём поп-музыки? Дайана Росс Опра Уинфри Элизабет Тейлор Правильно! Неправильно! -

В каком году состоялось первое выступление Майкла Джексона в России? 1993 1996 Майкл Джексон никогда не выступал в России Правильно! Неправильно! -

Какую песню Майкла Джексона в 1985 году исполнили в благотворительных целях 45 популярнейших американских артистов? «Remember the Time» «We Are the World» «One More Chance» Правильно! Неправильно! -