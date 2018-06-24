“Террор” – самый холодный сериал для жаркого лета

Итак, на термометре +30 и выше – пришла ЖАРА! Если стандартные способы охлаждения не помогают, рекомендуем посмотреть крутой сериал “Террор”. Он заставить вас похолодеть – не от льдов на экране, так от ужаса! В центре сюжета — экспедиция сэра Джона Франклина в 1845 году. Ее цель — найти северо-западный проход из Атлантического в Тихий океан. В путь отправляются два корабля королевского флота Великобритании, “Террор” и “Эребус”. Но что-то пошло не так, и корабли сковывает лед, а на членов экипажа начинает охоту мистическая враждебная сила в облике белого медведя.

Мы прикинули, кому может полюбиться “Террор” – возможно, вы в этом списке!

Ценителям истории

Экспедиция Джона Франклина вписала свою яркую страницу в историю полярных плаваний. “Террор” и “Эребус” были самыми мощными паровыми кораблями своего времени. Последний раз их видели в августе 1845 года в водах Баффинова залива, через три месяца после официального старта экспедиции. Корабли попали в ледяной плен, а команда погибла, пытаясь преодолеть почти тысячу километров пути до форпоста компании Гудзона. Только в конце 1980-х, после многочисленных экспедиций, стало ясно: часть команды отравилась испорченными консервами.

Любителям экранизаций

Сериал снят по одноименному роману Дэна Симмонса, который вдохновлялся и реальной историей, и эскимосской мифологией. Но в киноверсии есть и некоторые отступления от книги. Самое важное — альтернативный конец.

Опытным путешественникам

Как выжить при минусовой температуре в замкнутом пространстве с минимальными шансами на спасение? Даже опытные мореплаватели “Террора” и “Эребуса” столкнулись с серьезнейшей проблемой. Если и вы планируете отправиться в далекое северное путешествие, посмотрите “Террор”. Возможно, потом вы решите что-то добавить в багаж, а что-то, наоборот, выкинуть из чемодана.

Желающим пощекотать нервишки

Эскимосская мифология беспощадна. Членов экипажа преследует дух Туунбак – громадный белый медведь, у которого только одно желание: убивать иноземцев. Но едва ли не страшнее медведя оказываются люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Их характеры меняются под воздействием испытаний и демонстрируют далеко не лучшие качества.

Беззаботным зрителям

Если у вас много свободного времени, то “Террор” идеально его похитит. 10 серий по часу — и выходные пролетят незаметно. Плюс отличная актерская игра — неоспоримый бонус.

Ольга Андриенко

Фото: vokrug-tv.ru