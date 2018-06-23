Что вы знаете об олимпийском движении?

Какая дата считается днем создания Международного олимпийского комитета?
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Кто был первым генеральным секретарем Международного олимпийского комитета?
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В каком городе проходила первая Олимпиада после возрождения олимпийского движения?
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Неправильно!
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В каком виде спорта победил Николай Панин-Коломенкин, первый и единственный олимпийский чемпион Российской Империи на Играх-1908 в Лондоне?
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Неправильно!
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Что символизируют пять переплетенных олимпийских колец?
Правильно!
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Как звучит олимпийский девиз?
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Где прошли первые Олимпийские игры в России?
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Какие животные были символами Сочинской Олимпиады?
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Кто из российских спортсменов является мировым рекордсменом по золотым олимпийским медалям (12 штук)?
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Кто из владимирских спортсменов стал мировым рекордсменом по количеству олимпийских медалей (15 штук)?
Правильно!
Неправильно!
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