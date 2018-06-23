Что вы знаете об олимпийском движении?

Какая дата считается днем создания Международного олимпийского комитета? 23 июня 1894 года 6 апреля 1896 года 14 мая 1900 года Правильно! Неправильно! -

Кто был первым генеральным секретарем Международного олимпийского комитета? Панайотис Суцос Пьер де Кубертен Деметриус Викелас Правильно! Неправильно! -

В каком городе проходила первая Олимпиада после возрождения олимпийского движения? Олимпия Париж Афины Правильно! Неправильно! -

В каком виде спорта победил Николай Панин-Коломенкин, первый и единственный олимпийский чемпион Российской Империи на Играх-1908 в Лондоне? Стрельба из пистолета Фигурное катание Лыжные гонки Правильно! Неправильно! -

Что символизируют пять переплетенных олимпийских колец? Пять заповедей олимпийцев Пять – лучшая оценка Пять частей света Правильно! Неправильно! -

Как звучит олимпийский девиз? Быстрее, выше, сильнее! Лучше, дальше, быстрее! Выше, сильнее, веселее! Правильно! Неправильно! -

Где прошли первые Олимпийские игры в России? Сочи Москва Санкт-Петербург Правильно! Неправильно! -

Какие животные были символами Сочинской Олимпиады? Леопард, белый медведь и заяц Дельфин, тюлень и морская звезда Волк, лиса и бобер Правильно! Неправильно! -

Кто из российских спортсменов является мировым рекордсменом по золотым олимпийским медалям (12 штук)? Ирина Роднина Елена Исимбаева Лариса Латынина Правильно! Неправильно! -