Теплом и радостью наполните сердца

“Славянские игры”

Фестиваль “Славянские игры” направлен на возрождение русских игровых традиций и знакомство с ними как можно большего числа участников праздника. Для этого будут организованы разнообразные интерактивные площадки: хороводная, детская игровая, состязательная, ярмарочная с мастер-классами народных умельцев, песенно-музыкальная и другие. Основными событиями фестиваля станут показы славянской одежды, молодецкие состязания, показ и проведение славянских народных игр, выставка народных музыкальных инструментов, выступления исторических клубов и многое другое.

Гости смогут насладиться традиционной музыкой и сделать фото в русском народном костюме. Одним из главных событий праздника станет зрелищное выступление с использованием казачьего оружия. Кроме того каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе и самому поработать с шашкой, копьем или кинжалом под руководством мастера.

Загородный парк

23 июня в 12.00

Вход свободный