Теплом и радостью наполните сердца

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Окунись в русскую культуру
“Славянские игры”
Фестиваль “Славянские игры” направлен на возрождение русских игровых традиций и знакомство с ними как можно большего числа участников праздника. Для этого будут организованы разнообразные интерактивные площадки: хороводная, детская игровая, состязательная, ярмарочная с мастер-классами народных умельцев, песенно-музыкальная и другие. Основными событиями фестиваля станут показы славянской одежды, молодецкие состязания, показ и проведение славянских народных игр, выставка народных музыкальных инструментов, выступления исторических клубов и многое другое.
Гости смогут насладиться традиционной музыкой и сделать фото в русском народном костюме. Одним из главных событий праздника станет зрелищное выступление с использованием казачьего оружия. Кроме того каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе и самому поработать с шашкой, копьем или кинжалом под руководством мастера.
Загородный парк
23 июня в 12.00
Вход свободный
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Присоединись к живому празднику лета
“Хороводы древнего Ярополча”
Проводится мероприятие на месте древнего cлавянского поселения – города-крепости Ярополч Залесский, исчезнувшего во время татаро-монгольского нашествия в XII веке. Это живописнейшее место – валы (венцы) над рекой Клязьмой, устланные естественным живым зеленым газоном и обрамляемые березовой рощей. С валов открывается прекрасный вид на петляющую среди пойменных заливных лугов речку, то разливающуюся на широких плесах, то узким потоком пробивающуюся сквозь лесистые “ущелия”. В этих естественных декорациях разворачивается яркое действо русского свадебного обряда – со встречей гостей и молодых, девичьими хороводами, песнями, плясками, поздравлениями жениха и невесты, дегустацией русских блюд.
23 июня с 18.00 до 21.00
д. Пировы-Городищи Вязниковского района
Цена билета – 150 руб., с угощением – 500 руб.
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Пообщайся с творческими людьми
Выходные в парке Пушкина
В аллеях парка раскинется интерактивная выставка владимирских мастеров и дизайнеров. Авторская кукла и украшения ручной работы, уникальные сувениры, которые не встретить в других городах, вязаные изделия, пряники и натуральное мыло – множество интереснейших работ в различных техниках предстанут на суд туристов и жителей города. Для желающих будут проводиться мастер-классы и мастер-шоу, на которых возможно или самому научиться создавать, или в режиме онлайн понаблюдать за процессом изготовления авторских изделий самим мастером.
В воскресенье творческую тематику поддержат и разовьют поэты. Во Владимире очень много различных литературных объединений и течений, которые с 14.30 порадуют гостей парка своим творчеством. Поэтические чтения поддержат своей музыкой гитарист Михаил Мохсен и ковер-группа “Fjordwave Q”.
Парк Пушкина
23 и 24 июня с 10 до 18 часов
Вход свободный
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Прогуляйся по неизвестным местам
Экскурсии от местных для местных
Новые и уже проверенные временем авторские экскурсии представляют в эти выходные для владимирцев энтузиасты проекта “Подними глаза”. Натурфилософ Алексей Валентинович откроет тайны некрополя советского Владимира – кладбища “Байгуши”. Начало 23 июня в 13.00. В воскресенье неутомимый путешественник зовет посетить стоянку каменного века “Сунгирь” и средневековое городище. Начало 24 июня в 13.00.
В воскресенье на познавательную прогулку вокруг валов исторического центра города Владимира приглашает краевед Андрей Ершов. Начало 24 июня в 16.00.
Подробности участия в экскурсиях смотрите в группе “ВКонтакте”
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Присоединись к болельщикам
Фан-зона на Георгиевской
Помимо прямых трансляций матча чемпионата мира по футболу гостей фан-зоны на Гергиевской ждут выступления владимирских коллективов. 23 июня пройдут сразу несколько событий: мастер-класс по зумбе в 17.00 и концерт группы “ОднаНочь” в 20.00. 24 июня зрителей ждет русский колорит от ансамбля народной музыки “Вишенка”. Начало в 17.00.
В воскресенье экс-участники владимирской группы “Дядюшка Пекос” решили собраться в усиленном составе проекта “KORSARS BAND” и прогреметь мощным часовым выступлением на фан-зоне в центре города. В программе прозвучат несколько композиций группы, а также всеми любимые хиты! Обещан настоящий движ под гитары и медные трубы! Выступление пройдет в перерыве между матчами чемпионата мира по футболу. Начало в 20.00.
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото: kdk.vld.muzkult.ru
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