Что вы знаете о Викторе Цое?

В каком году появилась рок-группа Виктора Цоя «Кино»? 1981 1982 1983 Правильно! Неправильно! -

Какую песню посвятил Виктору Цою его наставник в мире рок-музыки, лидер питерской группы «Зоопарк» Майк Науменко? "Лето" «Ром и пепси-кола» «Сидя на белой полосе» Правильно! Неправильно! -

Какая песня Виктора Цоя стала гимном поколения 80-х годов? «Звезда по имени Солнце» «Группа крови» «Перемен!» Правильно! Неправильно! -

За участие в каком фильме Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран»? "Асса" "Игла" "Трагедия в стиле рок" Правильно! Неправильно! -

Где прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» в 1990 году? На Большой спортивной арене Лужников В Свердловском рок-клубе В Большом концертном зале «Октябрьский» города Санкт-Петербурга Правильно! Неправильно! -

Кто из продюсеров на взятые в кредит деньги выпустил последнюю работу группы «Кино» «Черный альбом», одним из первых нарушив государственную монополию на выпуск пластинок? Максим Фадеев Игорь Матвиенко Юрий Айзеншпис Правильно! Неправильно! -

Где был установлен первый в России постоянный памятник Виктору Цою? В городе Барнауле Алтайского края На Невском проспекте в Санкт-Петербурге На месте гибели Виктора Цоя, на 35-м км шоссе Слока — Талси Правильно! Неправильно! -

Какой фильм о Викторе Цое получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале за лучший саундтрек? "Последний герой" "Жизнь как кино" "Лето" Правильно! Неправильно! -

Своеобразная версия какой песни Виктора Цоя звучит в фильме «Стиляги»? "Алюминиевые огурцы" "Восьмиклассница" "Начальник Камчатки" Правильно! Неправильно! -