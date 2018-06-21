Что вы знаете о Викторе Цое?

В каком году появилась рок-группа Виктора Цоя «Кино»?
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Какую песню посвятил Виктору Цою его наставник в мире рок-музыки, лидер питерской группы «Зоопарк» Майк Науменко?
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Какая песня Виктора Цоя стала гимном поколения 80-х годов?
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За участие в каком фильме Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран»?
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Где прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» в 1990 году?
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Кто из продюсеров на взятые в кредит деньги выпустил последнюю работу группы «Кино» «Черный альбом», одним из первых нарушив государственную монополию на выпуск пластинок?
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Где был установлен первый в России постоянный памятник Виктору Цою?
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Какой фильм о Викторе Цое получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале за лучший саундтрек?
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Своеобразная версия какой песни Виктора Цоя звучит в фильме «Стиляги»?
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Где во Владимире находится стена памяти Виктора Цоя?
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