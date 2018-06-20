Тайны, чудеса и история: отправляемся в путешествие по Судогодскому району

Усадьба графа Храповицкого – одно из самых удивительных мест Судогодского района. Глубокое впечатление на меня произвела редкая для наших краев архитектура: главное здание напоминает средневековый европейский замок. Построена усадьба была в XIX веке архитектором Петром Бойцовым, большим поклонником неоготики и ренессанса.

Изначально дворцово-парковый ансамбль занимал 40 гектаров и насчитывал 72 постройки, выполненных в едином стиле. Это было нечто удивительное и передовое для своего времени: каскад прудов, французский сад, собственный театр и даже оранжерея, где выращивали в том числе и экзотические фрукты.

К сожалению, не сохранилась внутренняя отделка. Но есть сведения, что убранство “замка” было роскошным: мраморные лестницы, дорогой паркет, мебель от столичных поставщиков. В главном здании было 80 комнат, и, как в Петергофе, каждая имела свой индивидуальный стиль.

Сейчас все находится в довольно плачевном состоянии. Но планируются масштабные реставрационные работы. Макет восстановленной усадьбы можно увидеть в здании лодочного павильона на берегу Барских прудов.

Расположена усадьба Храповицкого в поселке Муромцево, в 3 километрах от Судогды и в 40 километрах от Владимира.