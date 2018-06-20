Тайны, чудеса и история: отправляемся в путешествие по Судогодскому району

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Идеальное путешествие выходного дня
Для настоящего путешествия иногда достаточно одного дня, ведь часто интересные места находятся совсем рядом. Например, за выходные можно посетить сразу несколько достопримечательностей Судогодского района. Представьте, около часа в пути и перед вами откроется удивительный мир! О своих любимых “точках на карте” рассказала Лариса Гаврилова, руководитель общественной приемной депутата Государственной Думы Г.В. Аникеева.
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Усадьба Храповицкого
Усадьба графа Храповицкого – одно из самых удивительных мест Судогодского района. Глубокое впечатление на меня произвела редкая для наших краев архитектура: главное здание напоминает средневековый европейский замок. Построена усадьба была в XIX веке архитектором Петром Бойцовым, большим поклонником неоготики и ренессанса.
Изначально дворцово-парковый ансамбль занимал 40 гектаров и насчитывал 72 постройки, выполненных в едином стиле. Это было нечто удивительное и передовое для своего времени: каскад прудов, французский сад, собственный театр и даже оранжерея, где выращивали в том числе и экзотические фрукты.
К сожалению, не сохранилась внутренняя отделка. Но есть сведения, что убранство “замка” было роскошным: мраморные лестницы, дорогой паркет, мебель от столичных поставщиков. В главном здании было 80 комнат, и, как в Петергофе, каждая имела свой индивидуальный стиль.
Сейчас все находится в довольно плачевном состоянии. Но планируются масштабные реставрационные работы. Макет восстановленной усадьбы можно увидеть в здании лодочного павильона на берегу Барских прудов.
Расположена усадьба Храповицкого в поселке Муромцево, в 3 километрах от Судогды и в 40 километрах от Владимира.
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Судогодский гейзер
Судогодский район славится своей природой. Здесь чудесные леса и реки! Одно из моих любимых мест – судогодский фонтан или, как его чаще называют, гейзер. Этот памятник природы находится в русле речки Передел. По сути, это родник, бьющий из подземного озера.
Говорят, фонтан появился около 100 лет назад. Сейчас высота его струи может достигать трех метров. Некоторые местные жители утверждают, что еще лет десять назад она поднималась аж до пяти метров!
Судогодский гейзер – популярное место. Сюда часто заезжают туристы. Это место стало чуть ли не обязательным пунктом для свадебных кортежей. Со временем территорию у источника облагородили. Здесь есть автостоянка, площадка для отдыха, скамейки. Люди приезжают, отдыхают, фотографируются и, конечно, набирают воды. Она чистая, прохладная и приятная на вкус.
Многие предпочитают приезжать сюда зимой. В морозы гейзер обрастает льдом и выглядит потрясающе, как гигантский сталагмит. В ясные дни он сияет на солнце – сказочное зрелище!
Находится гейзер недалеко от Судогды (около двух километров) и всего в 44 километрах от Владимира. Он станет еще одной точкой в путешествии выходного дня. Если вы отправляетесь в поездку всей семьей, обязательно заезжайте сюда. Дети будут в восторге!
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Спас-Купалище
Это небольшое село расположено в удивительном месте. В Спас-Купалище сливаются две реки – Клязьма и Судогда, зеленеющие пойменные луга сочетаются с густыми лесами. Необычная красота местной природы привлекает тех, кто ценит покой и умиротворение. Кстати, по преданию, в этих местах любил охотиться сам Андрей Боголюбский. Еще одна легенда гласит, что в одной из двух рек искупался Иван Грозный. Царь начал тонуть, но чудесным образом спасся, отсюда якобы и пошло название – Спас-Купалище.
В селе расположен Спасо-Преображенский женский монастырь. Белый с синими куполами комплекс видно издалека. Когда-то на его месте стоял деревянный храм, первые письменные сведения о нем относятся к XVII веку. Каменную церковь освятили уже в конце XIX в. Второе рождение Спасо-Преображенский храм получил в начале 2000-х, когда при нем создали скит Боголюбовского монастыря. Всего через несколько лет был построен и сам монастырь.
Если будете в Спас-Купалище, обязательно спуститесь к источнику святого Вонифатия. Он находится в 10 минутах ходьбы от монастыря. Говорят, что вода в источнике обладает чудотворными свойствами. Здесь оборудована купель.
От Владимира до Спас-Купалище чуть больше 40 километров. Приезжайте в это чудесное место, любителям рыбалки советую захватить удочки!
Приятного путешествия!
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