“Богатырские игры-2018”: что нового ожидает зрителей?

Хочешь силою помериться? На людей посмотреть да себя показать? Тогда оставайся на выходные во Владимире и участвуй в “Богатырских играх-2018”. Спортивный отдых в стиле Древней Руси гарантирован: игры в городки, бои на гужах, шапочные бои, русские забавы и другие развлечения будут доступны каждому гостю. А что еще диковинного можно будет там увидеть, рассказал один из организаторов, участник и чемпион прошлого года по силовому экстриму, настоящий богатырь Александр Лысенко.

– Впервые мы провели этот турнир в 2017 году. Там, помимо соревнований по силовому экстриму, были показательные выступления по самбо, борьбе на поясах, мас-реслингу, гиревому спорту и др. В 2018 году пройдут не просто выступления, а полномасштабные турниры по всем вышеперечисленным видам, включая городошный спорт и силовой экстрим. В этот раз “Богатырские игры” пройдут в двух локациях: в селе Глебовское Суздальского района и на стадионе “Торпедо”.

В программе фестиваля в Глебовском будет конкурс “Удержание колонн Геркулеса”, где участникам необходимо на вытянутых в стороны руках как можно дольше продержать две колонны весом в 300 кг, а также богатырская эстафета и трак-пул 30-тонного комбайна!

– Но вы же не просто организатор, но еще и участник! Так любите спорт?

– Вся моя жизнь связана со спортом, я люблю всегда находиться в движении. Но главное, конечно, хочется выяснить, кто же всех сильнее в этой стране! Я на мероприятии выступаю как организатор, а также как участник турнира по силовому экстриму в сборной города Владимира. Со мной в команде будут чемпионы прошлого года Алексей Ловчев и Александр Клюшев. В этот раз мы будем поднимать камни Атласа. Именно это упражнение стало своеобразным символом богатырской силы во всем мире. Подобный вид соревнований был включен в программу ранних Олимпийских игр в Древней Греции. Правда, камни тогда были разных размеров и разной формы. Сейчас классические камни Атласа – это круглые каменные или бетонные шары разного веса, диаметром 50-55 см. Весят они от 120 до 245 кг. Так что будет очень интересно!

– Победа для вас главное?

– В “Богатырских играх”, как и во всех остальных спортивных мероприятиях, соревновательная составляющая всегда есть, есть победители и проигравшие. Этим и прекрасны подобные мероприятия. Мы ждем соперников со всей страны. Пока не называем имен. Но это самые сильные атлеты во всех видах спорта. Будет настоящая борьба. Конечно, хочется победить! Но мы за дружбу.

С программой “Богатырских игр” можно познакомиться тут.

Юлия Митина

Фото: vk.com/bogatyrskie_igry33