Таракан Аркадий предсказал победу Египта

В сегодняшнем прямом эфире в группе Prizyv.ru “ВКонтакте” таракан Аркадий в очередной раз попытался заглянуть в ближайшее будущее и узнать, кто же победит в сегодняшнем матче по футболу – Россия или Египет. Напомним, что в прошлый раз, когда наша сборная играла с Саудовской Аравией, карманный экстрасенс верно определил победителя за три с половиной часа до стартового свистка – Россия обыграла противников с разгромным счетом 5:0.

Сегодня провидец посчитал, что фортуна не будет так благосклонна к нашей команде и покинул поле “через Египет”. Узнать, прав ли Аркадий или нет, мы сможем только сегодня вечером – в 21.00 начинается футбольный матч, который можно посмотреть не только дома, но и на открытых площадках нашего города. Кстати, наш обозреватель Слава Логинов начнет прямую трансляцию “ВКонтакте” с улицы Георгиевской в том случае, если таракан Аркадий окажется не прав и сегодня все же победит Россия.

Ранее мы писали о биографии нашего таракана Аркадия – ознакомьтесь с материалом здесь!

Слава Логинов

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