Пять самых ярких событий Цветаевского фестиваля поэзии

Программа фестиваля традиционно бывает очень насыщенной и включает не только поэтические вечера и встречи с известными поэтами и писателями. Как правило, начинаются Цветаевские дни приношением другого фестиваля – «Александровские сезоны Большого театра». В течение недели проходят также художественные и литературные выставки, театральные спектакли, концерты камерной музыки и другие творческие мероприятия.

Директор Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в городе Александрове Лев Готгельф рассказал о самых значимых мероприятий XXXVII Цветаевского фестиваля поэзии. Он пройдет с 25 июня по 1 июля в залах Цветаевского музея, под эгидой которого и проводится это значительное культурное событие нашей области. Билеты на все концерты продаются по чисто символической цене – 100-120 рублей.