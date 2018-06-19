Пять самых ярких событий Цветаевского фестиваля поэзии

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Представлены почти все жанры искусства
Программа фестиваля традиционно бывает очень насыщенной и включает не только поэтические вечера и встречи с известными поэтами и писателями. Как правило, начинаются Цветаевские дни приношением другого фестиваля – «Александровские сезоны Большого театра». В течение недели проходят также художественные и литературные выставки, театральные спектакли, концерты камерной музыки и другие творческие мероприятия.
Директор Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в городе Александрове Лев Готгельф рассказал о самых значимых мероприятий XXXVII Цветаевского фестиваля поэзии. Он пройдет с 25 июня по 1 июля в залах Цветаевского музея, под эгидой которого и проводится это значительное культурное событие нашей области. Билеты на все концерты продаются по чисто символической цене – 100-120 рублей.
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Роскошный вокал из Большого театра
По традиции открываются Цветаевские дни приношением фестиваля «Александровские сезоны Большого театра». 25 июня в 17 час. 30 мин. в зале Школы искусств г. Александрова состоится концерт солистки Большого театра заслуженной артистки России Оксаны Горчаковской (сопрано). Она была приглашена работать в самом знаменитом театре нашей страны сразу по окончании Музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. С 1998 г. Оксана исполнила около полусотни ролей, среди которых такие значительные, как Иоланта в одноименной опере Чайковского, Марфа в «Царской невесте» Н. Римского-Корсакова, Франческа во «Франческе да Римини» С. Рахманинова, и многие другие.
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Струнный квартет уникальных инструментов
Еще один подарок в память о сестрах Цветаевых подготовил Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова. В Зале под сводами литературного музея 26 июля в 17-30 зазвучит музыка Бетховена и Чайковского в исполнении струнного квартета Российской академии музыки имени Гнесиных. В концерте будут использованы музейные экспонаты – струнные инструменты XVII-XIX веков, принадлежавшие музыкантам кружка С. Коршункова.
В 1910-м учитель математики организовал в Александрове струнный квартет, просуществовавший почти семьдесят лет. Сергей Алексеевич сам прекрасно играл на скрипке и альте. Ежедневно в его доме собирались александровские учителя и врачи, приносили с собой скрипки, альты, виолончели и музицировали. Причём это были инструменты ручной работы лучших европейских и российских мастеров. В 1915-1917 гг. на домашние концерты, которые устраивали музыканты-любители, приходили поэтессы Марина и Анастасия Цветаевы с детьми. Они жили в соседнем доме на бывшей Староконюшенной улице, где и находится посвященный им литературно-художественный музей.
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Авторская песня белой эмиграции
В Зале камерной музыки Цветаевского музея 27 июня в 17.30 даст концерт Виктор Леонидов, автор и исполнитель песен о белой эмиграции. Великолепный знаток истории Русского Зарубежья, его песни наполнены духом ушедшей эпохи. В них ярко выражена невыносимая тоска по Родине, которую потеряли миллионы русских людей в 20-х годах прошлого века.
Историк по образованию, в 90-х годах Леонидов создал первую в СССР архив-библиотеку русской эмиграции, доступ к которой открыт для любого исследователя. Тогда же он начал свою деятельность по возвращению в нашу культуру забытых поэтов и художников эмиграции. Он публиковал статьи, готовил книги, выступал по радио и телевидению, где наряду с исполнением своих песен под гитару читал стихи поэтов русского изгнания.
Его голос звучит в эфирах радиостанций «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк», «Радио России». Виктор записал и выпустил несколько дисков. Каждая серия телефильма «Русский выбор» Никиты Михалкова завершается песней Виктора Леонидова в авторском исполнении.
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Драма Осипа Мандельштама
Государственный театр киноактёра 29 июня в 17.30 представляет спектакль «Улица Мандельштама» по произведениям великого поэта и воспоминаниям его жены Надежды. Это спектакль-диалог о творчестве великого поэта, его трагической судьбе, о необыкновенной любви и верности, противостоящих жестокому времени. Исполнители: заслуженная артистка России Елена Муратова и заслуженный деятель искусств России Евгений Радомысленский.
В субботу, 30 июня, в 14.00 у «Цветаевского домика» состоится церемония открытия мемориальной доски, посвящённой пребыванию Осипа Мандельштама в Александрове.
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Цветаева, Рахманинов и… МАСМ
Произведения Сергея Прокофьева на стихи Марины Цветаевой прозвучат в Зале под сводами Литературного музея 1 июля в 16.00. Концерт для Цветаевского фестиваля подготовил уникальный коллектив – Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), объединивший широко известных за пределами страны солистов-виртуозов. На сегодняшний день по качеству исполнения этот ансамбль по праву можно отнести к лучшим российским коллективам. А его просветительскую деятельность в области современной музыки сложно переоценить.
МАСМ основан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при поддержке лидера новой отечественной музыки, классика ХХ столетия – Эдисона Денисова. Коллектив одним из первых прорвал информационный вакуум и представил на Западе новейшую российскую музыку, а у нас – творчество современных зарубежных авторов. Благодаря профессионализму коллектив быстро завоевал мировое признание. МАСМ доверяли исполнение своих новых произведений Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Янис Ксенакис, Лучано Берио. На счету коллектива более 800 мировых и российских премьер.
Татьяна Лысова
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